Гетманцев предложил отложить изменения для ФЛП 1-й группы — детали

Расчет банковской карточкой. Фото: Pexels

Физических лиц-предпринимателей ждет серьезное нововведение с 1 января 2026 года. На продавцов распространится обязанность обеспечить клиентов возможностью безналичных расчетов. Для этого придется установить платежный терминал, иначе будут штрафы. Однако к правительству обратились с просьбой отсрочить изменения.

Об этом рассказал глава комитета ВРУ по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев в собственном Telegram-канале.

Что хотят отсрочить для ФЛП 1 группы

В Кабинет Министров обратились с просьбой отложить введение платежных терминалов для ФЛП 1 группы до завершения войны в Украине. По словам Гетманцева, мелкие предприниматели с минимальными оборотами даже без наемных сотрудников — это точно не об уклонении от налогов или схемах "дробления" бизнеса, с чем государство пытается бороться.

"На фоне войны и экономической нестабильности именно эти люди работают "на выживание". И дополнительные расходы на оборудование и обслуживание терминалов — это лишняя нагрузка, которая не даст никакого эффекта для детенизации", — констатировал глава профильного комитета.

Он добавил, что будущие штрафы за неиспользование платежных терминалов для таких предпринимателей будут нелогичными и противоречивыми в условиях полномасштабной войны. Поэтому Гетманцев инициировал запрос в Кабмин с целью оставить решение о целесообразности установки оборудования на усмотрение ФЛП 1 группы.

Что известно о новом требовании с 1 января

Постановление Кабинета Министров от 29.07.2022 № 894 обязывает всех торговцев обеспечить возможность осуществления безналичных расчетов. Это реализуется с помощью электронных платежных приложений или устройств. С 1 января 2026 года требование должно распространиться на предпринимателей 1 группы упрощенной системы. Эти ФЛП:

продают товары с использованием торговых автоматов;

ведут выездную (выносную) торговлю;

продают собственноручно выращенную или откормленную сельхозпродукцию.

За уклонение предусмотрены штрафные санкции — от 8 500 до 17 000 грн (в зависимости от вида деятельности и обстоятельств). Несмотря на то, что оплата картой через терминал считается расчетной операцией, льгота, которая позволяет ФЛП 1 группы не устанавливать РРО, будет действовать в дальнейшем (в соответствии с п. 296.10 Налогового кодекса Украины и п. 6 ст. 9 Закона №265).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, некоторых ФЛП могут ждать проблемы в конце 2025 года в случае превышения лимита дохода. За это грозит штраф 15% единого налога и принудительный перевод на другую группу упрощенной системы.

Также мы писали, что обязательно надо сделать ФЛП сразу после открытия бизнеса. Необходимо добавить или заменить КВЭД, зарегистрировать РРО/ПРРО и открыть предпринимательский счет в банковском учреждении.