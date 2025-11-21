Відео
Україна
Відео

Для ФОП можуть спростити правила — що вимагає Гетманцев

Для ФОП можуть спростити правила — що вимагає Гетманцев

Дата публікації: 21 листопада 2025 17:12
Оновлено: 16:04
Гетманцев запропонував відкласти зміни для ФОПів 1 групи — деталі
Розрахунок банківською карткою. Фото: Pexels

Фізичних осіб-підприємців чекає серйозне нововведення з 1 січня 2026 року. На продавців пошириться обов’язок забезпечити клієнтів можливістю безготівкових розрахунків. Для цього доведеться встановити платіжний термінал, інакше будуть штрафи. Однак до уряду звернулися з проханням відтермінувати зміни.

Про це розповів голова комітету ВРУ з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев у власному Telegram-каналі.

Що хочуть відтермінувати для ФОП 1 групи

До Кабінету Міністрів звернулися з проханням відкласти запровадження платіжних терміналів для ФОП 1 групи до завершення війни в Україні. За словами Гетманцева, дрібні підприємці з мінімальними оборотами навіть без найманих працівників — це точно не про ухилення від податків чи схеми "дроблення" бізнесу, з чим держава намагається боротися.

"На фоні війни та економічної нестабільності саме ці люди працюють "на виживання". І додаткові витрати на обладнання та обслуговування терміналів — це зайве навантаження, яке не дасть жодного ефекту для детінізації", — констатував очільник профільного комітету.

Він додав, що майбутні штрафи за невикористання платіжних терміналів для таких підприємців будуть нелогічними і суперечливими в умовах повномасштабної війни. Тому Гетманцев ініціював запит до Кабміну з ціллю залишити рішення про доцільність встановлення обладнання на розсуд ФОПів 1 групи.

Що відомо про нову вимогу з 1 січня

Постанова Кабінету Міністрів від 29.07.2022 № 894 зобов'язує всіх торговців забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків. Це реалізується за допомогою електронних платіжних застосунків або пристроїв. З 1 січня 2026 року вимога повинна поширитися на підприємців 1 групи спрощеної системи. Ці ФОПи:

  • продають товари з використанням торговельних автоматів;
  • ведуть виїзну (виносну) торгівлю;
  • продають власноруч вирощену або відгодовану сільгосппродукцію.

За ухилення передбачені штрафні санкції — від 8 500 до 17 000 грн (залежно від виду діяльності та обставин). Попри те, що оплата карткою через термінал вважається розрахунковою операцією, пільга, яка дозволяє ФОПам 1 групи не встановлювати РРО, діятиме надалі (відповідно до п. 296.10 Податкового кодексу України та п. 6 ст. 9 Закону №265).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, деяких ФОПів можуть чекати проблеми наприкінці 2025 року в разі перевищення ліміту доходу. За це загрожує штраф 15% єдиного податку і примусове переведення на іншу групу спрощеної системи.

Також ми писали, що обов’язково треба зробити ФОПам одразу після відкриття бізнесу. Необхідно додати чи замінити КВЕДи, зареєструвати РРО/ПРРО і відкрити підприємницький рахунок у банківській установі.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
