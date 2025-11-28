Льготы для мобилизованных ФЛП — какие налоги могут не платить в 2025

Льготы для ФЛП — кого автоматически освобождают от налогов
Физические лица-предприниматели должны вовремя платить налоги и отчитываться перед контролирующим органом, за некоторыми исключениями. Льготы ввели для мобилизованных ФЛП и служащих по контракту. Для них действует четкий механизм освобождения от налоговых обязательств.
какие реальные налоговые льготы имеют мобилизованные ФЛП.
От каких налогов освобождены мобилизованные ФЛП
Согласно закону №4505-IX, предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, на период мобилизации или службы по контракту освобождаются от начисления, уплаты и представления отчетности по:
- налогу на доходы физических лиц (НДФЛ);
- единому налогу;
- единому социальному взносу "за себя";
- военному сбору.
"Освобождение применяется с 1 числа месяца, в котором человек призван на военную службу или заключил контракт (но не ранее 24 февраля 2022 года), до последнего дня месяца, в котором лицо демобилизовано (уволено со службы)", — уточнили в Государственной налоговой службе.
Что касается ЕСВ, то льгота действует даже при условии наличия наемных работников, ведь распространяется только на ФЛП непосредственно.
Предусмотрены ли штрафы за неуплату
Все суммы штрафных санкций и пени за неуплату, перечисление или просрочку налогов в период мобилизации/действия контракта подлежат обязательной отмене (аннулированию). По данным ГНС, освобождение применяется автоматически на основании информации из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
Если же налоговая не получила данные о мобилизации или службе по контракту физического лица-предпринимателя, придется самостоятельно подать заявку в произвольной форме совместно с подтверждающими документами на применение льготы и списание начисленных штрафов.
В перечень необходимых документов входит копия военного билета или другой справки, выданной соответствующим государственным органом, где содержится информация о призыве на военную службу во время всеобщей мобилизации (или копия контракта).
Что еще нужно знать украинцам
