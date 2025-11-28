Видео
Главная Экономика Льготы для ФЛП — кого автоматически освобождают от налогов

Ua ru
Дата публикации 28 ноября 2025 09:10
Льготы для мобилизованных ФЛП — какие налоги могут не платить в 2025
Украинские военные. Фото: УНИАН

Физические лица-предприниматели должны вовремя платить налоги и отчитываться перед контролирующим органом, за некоторыми исключениями. Льготы ввели для мобилизованных ФЛП и служащих по контракту. Для них действует четкий механизм освобождения от налоговых обязательств.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие реальные налоговые льготы имеют мобилизованные ФЛП.

Читайте также:

От каких налогов освобождены мобилизованные ФЛП

Согласно закону №4505-IX, предприниматели и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, на период мобилизации или службы по контракту освобождаются от начисления, уплаты и представления отчетности по:

  • налогу на доходы физических лиц (НДФЛ);
  • единому налогу;
  • единому социальному взносу "за себя";
  • военному сбору.

"Освобождение применяется с 1 числа месяца, в котором человек призван на военную службу или заключил контракт (но не ранее 24 февраля 2022 года), до последнего дня месяца, в котором лицо демобилизовано (уволено со службы)", — уточнили в Государственной налоговой службе.

Что касается ЕСВ, то льгота действует даже при условии наличия наемных работников, ведь распространяется только на ФЛП непосредственно.

Предусмотрены ли штрафы за неуплату

Все суммы штрафных санкций и пени за неуплату, перечисление или просрочку налогов в период мобилизации/действия контракта подлежат обязательной отмене (аннулированию). По данным ГНС, освобождение применяется автоматически на основании информации из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Если же налоговая не получила данные о мобилизации или службе по контракту физического лица-предпринимателя, придется самостоятельно подать заявку в произвольной форме совместно с подтверждающими документами на применение льготы и списание начисленных штрафов.

В перечень необходимых документов входит копия военного билета или другой справки, выданной соответствующим государственным органом, где содержится информация о призыве на военную службу во время всеобщей мобилизации (или копия контракта).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Даниил Гетманцев обратился в Кабмин с просьбой отсрочить введение обязательных платежных терминалов для ФЛП 1 группы с 1 января 2026 года. Это касается и штрафов за нарушение требования.

Также мы писали, что предпринимателей могут ждать проблемы в конце 2025 года из-за потенциального превышения лимита дохода. ФЛП придется заплатить немалый штраф и сменить группу единого налога.

ФЛП налоги военные льготы предприниматели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
