Україна
Деякі ФОП мають пільги — кого автоматично звільняють від податків

Деякі ФОП мають пільги — кого автоматично звільняють від податків

Дата публікації: 28 листопада 2025 09:10
Пільги для мобілізованих ФОПів — які податки можуть не платити у 2025
Українські військові. Фото: УНІАН

Фізичні особи-підприємці повинні вчасно сплачувати податки і звітувати перед контролюючим органом, за деякими винятками. Пільги запровадили для мобілізованих ФОПів і службовців за контрактом. Для них діє чіткий механізм звільнення від податкових зобов’язань.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які реальні податкові пільги мають мобілізовані ФОПи.

Читайте також:

Від яких податків звільнені мобілізовані ФОПи

Згідно з законом №4505-IX, підприємці та особи, які здійснюють незалежну професійну діяльність, на період мобілізації чи служби за контрактом звільняються від нарахування, сплати і подання звітності з:

  • податку на доходи фізичних осіб (ПДФО);
  • єдиного податку;
  • єдиного соціального внеску "за себе";
  • військового збору.

"Звільнення застосовується з 1 числа місяця, в якому таку особу призвано на військову службу або укладено з нею контракт (але не раніше 24 лютого 2022 року), до останнього дня місяця, в якому особа демобілізована (звільнена зі служби)", — уточнили в Державній податковій службі.

Що стосується ЄСВ, то пільга діє навіть за умови наявності найманих працівників, адже поширюється тільки на ФОПа безпосередньо.

Чи передбачені штрафи за несплату

Всі суми штрафних санкцій і пені за несплату, перерахування чи протермінування податків у період мобілізації/дії контракту підлягають обов’язковому скасуванню (анулюванню). За даними ДПС, звільнення застосовується автоматично на підставі інформації з Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Якщо ж податкова не отримала дані про мобілізацію чи службу за контрактом фізичної особи-підприємця, доведеться самостійно подати заявку в довільній формі спільно з підтверджувальними документами на застосування пільги і списання нарахованих штрафів.

До переліку необхідних документів входить копія військового квитка чи іншої довідки, виданої відповідним державним органом, де міститься інформація про призов особи на військову службу під час загальної мобілізації (чи копія контракту).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Данило Гетманцев звернувся до Кабміну з проханням відтермінувати запровадження обов’язкових платіжних терміналів для ФОП 1 групи з 1 січня 2026 року. Це стосується і штрафів за порушення вимоги.

Також ми писали, що підприємців можуть чекати проблеми наприкінці 2025 року через потенційне перевищення ліміту доходу. ФОП доведеться заплатити чималий штраф і змінити групу єдиного податку.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
