Критичні помилки ФОП — які типові порушення коштують тисячі гривень

Дівчина з документами. Фото: Pexels

Будь-яка помилка ФОПа, навіть незначна, може дорого йому коштувати. Наприкінці календарного року традиційно виявляються недоліки в обліку чи оформленні платіжних операцій. Не завадить дізнатися, які типові порушення призведуть до нарахування серйозних фінансових санкцій.

Про це розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

Надання послуг без КВЕДу

ФОП може приймати платежі лише за тими кодами економічної діяльності, які містяться в реєстрі платників єдиного податку. У протилежному випадку контролюючий орган зобов’язаний анулювати право підприємця на спрощену систему оподаткування.

Інше покарання — штраф у розмірі 15% доходу, отриманого від ведення діяльності з порушенням законодавчих вимог. Аби не натрапити на неприємності, варто зареєструвати КВЕД до моменту подання звітності.

Оплата ФОП без перевірки статусу

Підприємець повинен точно знати, що контрагент є зареєстрованим бізнесменом, перш ніж оплачувати його послуги. Інакше потрібно утримати і сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору. А несплата тягне штраф 25% від суми і пеню за кожен день прострочення.

Перевірити статус ФОП можна в:

Єдиному державному реєстрі за ПІБ або податковим номером;

Реєстрі платників єдиного податку в електронному кабінеті;

публічних сервісах.

Варто знати, що за умови реєстрації підприємця на тимчасово окупованій території утримання ПДФО та військового збору є обов'язковим незалежно від наявності статусу ФОП.

Перевищення річного ліміту доходу

Ніщо так не приносить проблеми підприємцям, як перевищення ліміту доходу наприкінці звітного року. ФОПа зобов’яжуть заплатити штраф 15% від суми перевищення та переведуть на іншу групу єдиного податку або загальну систему з нового кварталу.

Превентивними заходами можуть бути призупинення платежів від контрагентів, повернення коштів, відтермінування надходжень, залучення партнерів для розподілу доходу або переоформлення відносин (договір комісії).

Нагадаємо, ФОПи повинні звернутися до контролюючого органу в грудні, якщо хочуть перейти на загальну систему оподаткування чи змінити групу з нового кварталу. Дедлайн подачі заяви — 16 та 21 грудня.

Також ми писали, що підприємці в грудні мають провести звірку платежів по ЄСВ та ЄП, підготувати первинні документи, актуалізувати дані у банку, здійснити ревізію КВЕДів і затвердити графік відпусток.