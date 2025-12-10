Скрытые доходы ФЛП — как налоговая узнает о незадекларированных деньгах

Купюры по 500 грн. Фото: НБУ/Flickr

Некоторые ФЛП могут не включать доход от предпринимательской деятельности в декларацию, избегая превышения годового лимита и уплаты налогов. Однако счета украинцев не способны скрыть от контролирующего органа подобные нарушения, за которые грозят немалые штрафы.

Как налоговая выявляет скрытые доходы ФЛП, рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Реклама

Читайте также:

Почему доходы не получится скрыть

Бывают ситуации, когда предприниматели, пытаясь избежать лишних налогов, получают средства от контрагентов на личную банковскую карту вместо ФЛП-счета. При этом они не отражают суммы в декларациях, скрывая от контролирующего органа свои доходы.

Однако юридические лица, которые заплатили ФЛП за предоставленные услуги или товары, работают легально. Поэтому включили эти платежи в расходы на основании акта, счета и платежного поручения. Как результат — в отчетности отражаются хозяйственные операции, а в приложении 4ДФ — доход, выплаченный в пользу ФЛП.

Налоговая, получив отчеты от юридических лиц, начинает сверять данные с декларациями предпринимателей и сравнивать суммы. Если они не сходятся (ФЛП якобы получил 10 000 грн от контрагента, но не задекларировал деньги), то система автоматически сигнализирует о расхождении.

Какие штрафы за нарушения

Получается, скрыть от контролирующего органа доходы очень трудно, если юридическое лицо, сотрудничая с ФЛП, добросовестно отражает расходы в отчетности. Зафиксировав подобное нарушение, контролирующий орган сможет наложить штрафные санкции, а именно:

доначисление единого налога 5%;

штраф 25% от незадекларированной суммы;

пеня за каждый день просрочки.

"Когда налоговая обнаруживает занижение, применяется статья 123.1 НКУ. Доначисленная сумма увеличивается на 25%. Если в течение трех лет обнаружат повторное нарушение — штраф возрастет до 50%", — констатировал Богдан Янкив.

Дабы избежать проблем, необходимо включать в доход все финансовые поступления, имеющие признаки оплаты за товар или услугу. И неважно, на какой счет ФЛП получил средства — личный или предпринимательский. Ведь показатели в декларациях должны совпадать с отчетностью ваших контрагентов.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине могут ввести налог на добавленную стоимость для ФЛП. Эксперты убеждены, что это удвоит теневую экономику и заставит мелких предпринимателей отказаться от легального бизнеса.

Также мы писали, что в Украине приняли государственный бюджет на 2026 год, подняв минимальную зарплату и прожиточный минимум. Это означает, что большинство налогов для предпринимателей вырастут с января.