Главная Экономика Госбюджет-2026 принят — что будет с зарплатами и пенсиями

Госбюджет-2026 принят — что будет с зарплатами и пенсиями

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 15:26
В Украине утвердили Госбюджет-2026 — что будет с зарплатами, пенсиями и налогами
Деньги в руках. Фото: УНИАН

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом проект Закона о Государственном бюджете на 2026 год. Возникает вопрос, что будет с зарплатами наших граждан, пенсионным обеспечением, прожиточным минимумом и другими финансовыми показателями с января. Предусматривается ряд важных нововведений, которые повлияют на благосостояние граждан.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как изменятся социальные стандарты в Украине по состоянию на 2026 год.

Что будет с зарплатой и пенсиями

Показатель минимальной заработной платы, из которого исчисляют немало видов финансовой помощи, с 1 января составит 8 647 грн (+647 грн). После вычета обязательных налогов и сборов — 18% НДФЛ и 5% военного сбора — "на руки" сотрудники получат примерно 6 658,19 грн. Другие зарплатные изменения:

  • средняя сумма по Украине — 30 032 грн (+4 146 грн);
  • средняя выплата, при которой возможно бронирование работников — 21 617,50 грн (+1 617,50 грн);
  • зарплаты медиков первичной и экстренной помощи — 35 000 грн;
  • зарплаты учителей — 30% с 1 января и 20% с 1 сентября.

Что касается минимального пенсионного обеспечения, то сумма поднимется с 2 361 грн до 2 595 грн (+234 грн). Также предусмотрена индексация с 1 марта для 10,3 млн получателей.

Показатели прожиточного минимума

От этих финансовых показателей зависит расчет соцвыплат, например, пособий по безработице, субсидий, поддержки малообеспеченным семьям и т.д. Плюс прожиточный минимум служит основой для утверждения налоговой социальной льготы и других гарантий от государства. В 2026 году будут такие значения:

  • общий ПМ — 3 209 грн на одного человека;
  • для детей до 6 лет — 2 817 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн;
  • для трудоспособных граждан — 3 328 грн;
  • для лиц, утративших трудоспособность — 2 595 грн;
  • для расчета компенсаций в зонах радиоактивного загрязнения — 1 600 грн.

По состоянию на 2025 год общий прожиточный минимум находится на уровне 2 920 грн, последний раз показатель повышали с 1 января 2024-го.

Новые суммы налогов

К минимальной зарплате и прожиточному минимуму привязаны ставки единого налога, а также годовые лимиты дохода физических лиц-предпринимателей. Поэтому с 1 января вырастут:

  • ЕН для ФЛП 1 группы — 332,8 грн (вместо 302,8 грн);
  • ЕН для ФЛП 2 группы — 1 729,4 грн (вместо 1 600 грн);
  • лимит дохода для ФЛП 1 группы — 1 444 049 (167 МЗП);
  • лимит дохода для ФЛП 2 группы — 7 211 598 (834 МЗП);
  • лимит дохода для ФЛП 3 группы — 10 091 049 (1167 МЗП).

В частности единый налог для представителей 1 и 2 группы упрощенной системы — это 10% от прожиточного минимума и 20% от минимальной зарплаты соответственно.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, уровень трудоустройства украинцев в Польше остается стабильно высоким, а зарплата доходит до 4 500 злотых. Ситуация с контрактами улучшается, а переселенцы находят стабильную работу.

Также мы писали, что украинцы, которые выезжают на постоянное проживание за границу, могут получить шесть пенсий наперед. Для этого нужно сняться с регистрации и подать заявление в Пенсионный фонд.

Автор:
Автор:
Елизавета Супивская
