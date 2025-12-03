В Україні затвердили Держбюджет-2026 — що буде з зарплатами, пенсіями і податками

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Верховна Рада ухвалила у другому читанні та в цілому проєкт Закону про Державний бюджет на 2026 рік. Постає питання, що буде з зарплатами наших громадян, пенсійним забезпеченням, прожитковим мінімумом та іншими фінансовими показниками з січня. Передбачається низка важливих нововведень, які вплинуть на добробут громадян.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як зміняться соціальні стандарти в Україні станом на 2026 рік.

Що буде з зарплатою і пенсіями

Показник мінімальної заробітної плати, з якого обчислюють немало видів фінансової допомоги, з 1 січня становитиме 8 647 грн (+647 грн). Після вирахування обов’язкових податків і зборів — 18% ПДФО та 5% військового збору — "на руки" працівники отримають приблизно 6 658,19 грн. Інші зарплатні зміни:

середня сума по Україні — 30 032 грн (+4 146 грн);

середня виплата, за якої можливе бронювання працівників — 21 617,50 грн (+1 617,50 грн);

зарплати медиків первинної та екстреної допомоги — 35 000 грн;

зарплати вчителів — 30% з 1 січня та 20% з 1 вересня.

Що стосується мінімального пенсійного забезпечення, то сума підніметься з 2 361 грн до 2 595 грн (+234 грн). Також передбачена індексація з 1 березня для 10,3 млн отримувачів.

Показники прожиткового мінімуму

Від цих фінансових показників залежить розрахунок соцвиплат, наприклад, допомоги по безробіттю, субсидій, підтримки малозабезпеченим сім'ям тощо. Плюс прожитковий мінімум слугує основою для затвердження податкової соціальної пільги та інших гарантій від держави. У 2026 році будуть такі значення:

загальний ПМ — 3 209 грн на одну людину;

для дітей до 6 років — 2 817 грн;

для дітей від 6 до 18 років — 3 512 грн;

для працездатних громадян — 3 328 грн;

для осіб, які втратили працездатність — 2 595 грн;

для розрахунку компенсацій у зонах радіоактивного забруднення — 1 600 грн.

Станом на 2025 рік загальний прожитковий мінімум перебуває на рівні 2 920 грн, востаннє показник підвищували з 1 січня 2024-го.

Нові суми податків

До мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму прив’язані ставки єдиного податку, а також річні ліміти доходу фізичних осіб-підприємців. Тому з 1 січня зростуть:

ЄП для ФОП 1 групи — 332,8 грн (замість 302,8 грн);

ЄП для ФОП 2 групи — 1 729,4 грн (замість 1 600 грн);

ліміт доходу для ФОП 1 групи — 1 444 049 (167 МЗП);

ліміт доходу для ФОП 2 групи — 7 211 598 (834 МЗП);

ліміт доходу для ФОП 3 групи — 10 091 049 (1167 МЗП).

Зокрема єдиний податок для представників 1 та 2 групи спрощеної системи — це 10% від прожиткового мінімуму та 20% від мінімальної зарплати відповідно.

Що ще варто знати українцям

