Доступ к банковской тайне ФЛП — когда налоговая может получить данные

Налоговая может получить доступ к банковской тайне ФЛП, в частности узнать информацию об объеме и обороте средств на счетах украинцев, однако для этого контролирующий орган должен доказать, что проведение проверки невозможно. Такое решение принял Верховный Суд, оно не подлежит обжалованию.

Об этом рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге.

Почему налоговая может обратиться в банк

Украинское законодательство предусматривает основание для раскрытия банковской тайны по запросу налоговой службы. Это возможно при необходимости определить своевременность и полноту уплаты налогов со стороны физического лица-предпринимателя. Однако сначала контролирующий орган должен осуществить плановую или внеплановую проверку деятельности.

Согласно материалам дела №752/14189/24, ГНС обратилась в суд с требованием раскрыть информацию о предпринимательском счете ФЛП, который прекратил деятельность в 2020 году. В частности были нужны данные о контрагентах, суммах операций и назначениях платежей от АО "Банк Кредит Днепр".

По объяснению налоговиков, они пять раз приходили по адресу ФЛП, но тот не открывал дверь, что сделало невозможным проведение проверки по закону. Как результат, пришлось просить доступ к банковским данным, иначе не удастся выяснить полноту уплаты налогов в государственный бюджет.

Почему раскрытие банковской тайны невозможно

Суд отказал ГНС в доступе к финансовым данным предпринимателя. Причина — налоговая служба не доказала, что сделала все возможное, дабы уведомить ФЛП о проверке. Просто прийти по адресу и постучать в дверь недостаточно.

Надо было издать приказ о проведении внеплановой проверки и отправить копию заказным письмом или вручить лично. Этого требует Налоговый кодекс, а в противном случае права на мониторинг деятельности не возникает.

Таким образом, ГНС не может получить доступ к банковской тайне, пока не докажет в суде, что были соблюдены все законодательно установленные процедуры инициирования проверки. Раскрытие данных возможно только при условии наличия обстоятельств, которые делают невозможным проведение мониторинга.

