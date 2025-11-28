Финансовый мониторинг в Украине — сколько операций попали под проверку

Банковская карта и деньги. Фото: Новини.LIVE

Госфинмониторинг в течение трех кварталов 2025 года получил более 1,4 млн сообщений о финансовых операциях украинцев, подлежащих проверке. Такой объем превысил прошлогодний на 10% (за аналогичный период). А сумма подозрительных операций выросла почти втрое.

Об этом говорится в материале Опендатабота.

Масштабы финмониторинга в Украине

Государственная служба финансового мониторинга получает сообщения о рисковых и подозрительных операциях на счетах граждан. Только за три квартала 2025 года поступило 1,4 млн запросов, подавляющее большинство которых — 83% — касалось пороговых транзакций (на сумму, равную или превышающую 400 000 грн).

"После затишья в первый год полномасштабной работы сообщений, подпадающих под финмониторинг, год от года только увеличивается: только в 2024 году их объем вырос сразу на 22%. В этом году, в среднем, ежемесячно поступает около 160 тысяч сообщений", — говорится в материале.

Почти все запросы поступили от банков — 99%, а от небанковских учреждений Госфинмониторинг получил почти 15 тысяч сообщений. Из всего массива 1,18 млн (83%) касались пороговых операций, еще около 243 тысяч (17%) — подозрительных. Что интересно, сумма по ним выросла почти втрое — правоохранителям передали 794 материала на 150,46 млрд гривен.

По словам председателя Государственной службы финансового мониторинга Филиппа Пронина, благодаря превентивной модели удается блокировать и уничтожать схемы, которые работали годами. Впоследствии планируется введение искусственного интеллекта, что поможет автоматизировать процессы анализа данных.

Какие операции проверяет Госфинмониторинг

Контролирующий орган осуществляет проверку транзакций двух видов — пороговых и подозрительных. К первой категории относят операции на сумму 400 000 грн и более с по крайней мере одним признаком:

проявление сепаратизма\терроризма;

риск фальсификации счетов фактур (инвойсов) во внешнеэкономической деятельности;

дистанционное отмывание средств терроризма;

много наличных денег в обращении;

ненадлежащее выявление и санкционирование лицом подозрительных публичных деятелей.

Что касается второго типа операций с деньгами, этот статус придают транзакциям в зависимости от наличия подозрений и доказательств у банка, который обслуживает человека, а не от суммы. Факторами влияния могут быть поведение клиента, несоответствие предоставленной персональной информации и пр.

Что еще нужно знать украинцам

