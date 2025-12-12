Доступ до банківської таємниці ФОП — коли податкова може отримати дані

Підприємці за комп'ютером. Фото: zak.tax.gov.ua

Податкова може отримати доступ до банківської таємниці ФОП, зокрема дізнатися інформацію про обсяг та обіг коштів на рахунках українців, однак для цього контролюючий орган повинен довести, що проведення перевірки є неможливим. Таке рішення ухвалив Верховний Суд, воно не підлягає оскарженню.

Про це розповів юрист Богдан Янків у власному блозі.

Чому податкова може звернутися в банк

Українське законодавство передбачає підставу для розкриття банківської таємниці на запит податкової служби. Це можливо за потреби визначити своєчасність і повноту сплати податків з боку фізичної особи-підприємця. Однак спершу контролюючий орган повинен здійснити планову або позапланову перевірку діяльності.

Згідно з матеріалами справи №752/14189/24, ДПС звернулася до суду з вимогою розкрити інформацію щодо підприємницького рахунку ФОП, який припинив діяльність у 2020 році. Зокрема були потрібні дані про контрагентів, суми операцій та призначення платежів від АТ "Банк Кредит Дніпро".

За поясненням податківців, вони п’ять разів приходили за адресою ФОП, але той не відчиняв двері, що унеможливило проведення перевірки за законом. Як результат, довелося просити доступ до банківських даних, інакше не вдасться вияснити повноту сплати податків у державний бюджет.

Чому розкриття банківської таємниці неможливе

Суд відмовив ДПС у доступі до фінансових даних підприємця. Причина — податкова служба не довела, що зробила все можливе, аби повідомити ФОПа про перевірку. Просто прийти за адресою і постукати у двері недостатньо.

Треба було видати наказ про проведення позапланової перевірки і надіслати копію рекомендованим листом або вручити особисто. Цього вимагає Податковий кодекс, а в протилежному випадку права на моніторинг діяльності не виникає.

Таким чином, ДПС не може отримати доступ до банківської таємниці, поки не доведе в суді, що були дотримані всі законодавчо встановлені процедури ініціювання перевірки. Розкриття даних можливе тільки за умови наявності обставин, які унеможливлюють проведення моніторингу.

Нагадаємо, в Україні запрацювала автоматична система стягнення податкових боргів з юридичних осіб. Завдяки цьому держава повернула собі понад 100 млн гривень. Система сама списує кошти з рахунків боржників.

Також ми писали, що Держфінмоніторинг за дев’ять місяців 2025 року отримав понад 1,4 млн повідомлень про фінансові операції українців. Під перевірки потрапляють підозрілі та порогові транзакції.