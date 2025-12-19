Штрафы за уклонение от налогов — сколько будут терять ФЛП в 2026 году

Деньги в руках и калькулятор. Фото: УНИАН

Физические лица-предприниматели должны вовремя уплачивать налоги, иначе грозят большие штрафы. Суммы финансового взыскания зависят от группы плательщика на упрощенной системе, вида налоговой нагрузки и времени задержки.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько придется заплатить ФЛП за уклонение от обязательных налогов в 2026 году.

Штрафы за неуплату единого налога

Закон обязывает ФЛП 1 и 2 группы упрощенной системы уплачивать ЕН ежемесячно авансовыми взносами (до 20 числа). Нарушив сроки, придется отвечать в соответствии со статьей 122.1 Налогового кодекса Украины.

Размер штрафа составляет 50% ставки ЕН, независимо от суммы задолженности. С 1 января единый налог увеличится, поскольку вырастет минимальная зарплата и прожиточный минимум, поэтому с предпринимателей в 2026 году будут взимать:

ФЛП 1 группы — 166,4 грн (со ставки 332,8 грн/мес.);

ФЛП 2 группы — 864,7 грн (со ставки 1 729,4 грн/мес.).

Что касается ФЛП 3 группы, то для них штрафы за неуплату единого налога зависят от времени задолженности. Например, если просрочка не превысила 30 календарных дней — санкция составляет 5% погашенной суммы. После 30 дней штраф возрастет до 10%.

Плюс не стоит забывать о пене. Согласно статье 129 НКУ, ее начисляют с первого дня просрочки для ФЛП 1-2 групп, после 90 календарных дней — для ФЛП 3 группы.

Штрафы за военный сбор и ЕСВ

В случае физических лиц-предпринимателей 1 и 2 группы действуют аналогичные правила начисления финансовой санкции, что для ЕН. То есть штраф составляет 50% ставки военного сбора, а именно — 432,35 грн в 2026 году, независимо от недоплаченной суммы. С 1 января размер ВС повысится с 800 до 864,70 грн.

Правила начисления штрафа за уклонение от военного сбора для ФЛП 3 группы тоже полностью повторяют требования по ЕН: просрочка до 30 дней — 5%, более 30 дней — 10%. Напомним, представители 3 группы уплачивают в государственный бюджет 1% от дохода за отчетный период.

Наконец, штрафы за неуплату единого социального взноса одинаковы для всех ФЛП. Статья 25 закона "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" гласит, что уклонение грозит санкцией в размере 20% суммы недоимки. Плюс начисляется пеня 0,1% за каждый день просрочки.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине может появиться новый налог. Планируется создание Фонда восстановления, который хотят наполнять частично средствами от налоговых поступлений. Однако изменения возможны только после завершения войны.

Также мы писали, каким образом налоговая служба узнает о скрытых доходах предпринимателей. Контролирующий орган использует метод перекрестной сверки, сравнивая данные о переводах в разных источниках.