Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Для украинцев могут придумать новый налог — к чему готовиться

Для украинцев могут придумать новый налог — к чему готовиться

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 18:05
Налог на восстановление — что предложили в Украине и когда ждать изменений
Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине может появиться Фонд восстановления, над созданием которого работает Министерство развития общин и территорий. Судя по названию, его деятельность будет направлена на отстройку государства после войны. А для финансового наполнения фонда могут ввести новый налог.

Об этом рассказала заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум в интервью Forbes Ukraine.

Реклама
Читайте также:

Что известно о налоге на восстановление

Фонд должен координировать усилия для восстановления разрушенной инфраструктуры, помощи пострадавшим гражданам, поддержки экономики Украины и так далее. Очевидно, на отстройку после завершения полномасштабной войны понадобятся деньги, источники которых пока под вопросом.

Однако не исключено, что для наполнения Фонда правительству придется ввести отдельный налог. Ведь помощь от западных партнеров или кредиты международных банков — это всегда долгие бюрократические процедуры, а средства на восстановление потребуются немедленно.

"Основная задача — наработать механизм: создать базу, запустить институцию, начать аккумулировать взносы международных партнеров, даже если на старте они будут небольшими. Главное — чтобы фонд заработал", — отметила Алена Шкрум.

Она уточнила, что до завершения боевых действий отдельного налога в Украине точно не будет. Поэтому волноваться из-за его введения в ближайшее время не нужно.

Реакция на налоговые изменения

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в собственном Telegram-канале, что пока никто не рассматривает введение дополнительной денежной нагрузки на восстановление в виде налогов.

"Источниками восстановления должны быть средства от детенизации, привлеченные нами деньги партнеров, внешние и внутренние инвестиции, а также репарационные деньги от рф. Точка. Заявляю это как Секретарь Совета по восстановлению", — констатировал глава профильного комитета.

В социальных сетях тоже возникли дискуссии о целесообразности подобного нововведения. Кто-то говорит, что новый налог — это способ "добить бизнес и население после войны". А кто-то убежден, что восстановление Украины — это дело самих украинцев, ведь никто "со стороны" дополнительных средств не даст.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине могут ввести так называемый "налог на OLX" для Bolt, Uber, Glovo и других компаний. Им предлагают передавать информацию в налоговую о выплаченных суммах без участия пользователя.

Также мы писали, как налоговая служба выявляет скрытые доходы предпринимателей. Контролирующий орган использует способ перекрестной сверки, сравнивая данные о выплатах и переводах в разных источниках.

украинцы налоги Даниил Гетманцев деньги восстановление
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации