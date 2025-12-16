Налог на восстановление — что предложили в Украине и когда ждать изменений

Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине может появиться Фонд восстановления, над созданием которого работает Министерство развития общин и территорий. Судя по названию, его деятельность будет направлена на отстройку государства после войны. А для финансового наполнения фонда могут ввести новый налог.

Об этом рассказала заместитель министра развития общин и территорий Алена Шкрум в интервью Forbes Ukraine.

Что известно о налоге на восстановление

Фонд должен координировать усилия для восстановления разрушенной инфраструктуры, помощи пострадавшим гражданам, поддержки экономики Украины и так далее. Очевидно, на отстройку после завершения полномасштабной войны понадобятся деньги, источники которых пока под вопросом.

Однако не исключено, что для наполнения Фонда правительству придется ввести отдельный налог. Ведь помощь от западных партнеров или кредиты международных банков — это всегда долгие бюрократические процедуры, а средства на восстановление потребуются немедленно.

"Основная задача — наработать механизм: создать базу, запустить институцию, начать аккумулировать взносы международных партнеров, даже если на старте они будут небольшими. Главное — чтобы фонд заработал", — отметила Алена Шкрум.

Она уточнила, что до завершения боевых действий отдельного налога в Украине точно не будет. Поэтому волноваться из-за его введения в ближайшее время не нужно.

Реакция на налоговые изменения

Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев написал в собственном Telegram-канале, что пока никто не рассматривает введение дополнительной денежной нагрузки на восстановление в виде налогов.

"Источниками восстановления должны быть средства от детенизации, привлеченные нами деньги партнеров, внешние и внутренние инвестиции, а также репарационные деньги от рф. Точка. Заявляю это как Секретарь Совета по восстановлению", — констатировал глава профильного комитета.

В социальных сетях тоже возникли дискуссии о целесообразности подобного нововведения. Кто-то говорит, что новый налог — это способ "добить бизнес и население после войны". А кто-то убежден, что восстановление Украины — это дело самих украинцев, ведь никто "со стороны" дополнительных средств не даст.

Что еще нужно знать украинцам

