Україна
Главная Экономика Для ФЛП вырастут налоги — как изменятся суммы с 1 января 2026

Для ФЛП вырастут налоги — как изменятся суммы с 1 января 2026

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 12:30
Единый налог, военный сбор и ЕСВ — как изменятся суммы для ФЛП в 2026 году
Девушка с документами. Фото: Pexels

В начале декабря в Украине утвердили госбюджет-2026, которым подняли социальные стандарты с января. Нововведение коснулось минимальной зарплаты и прожиточного минимума, размер которых прямо влияет на налоги для физических лиц-предпринимателей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие налоги будут платить ФЛП в 2026 году.

Читайте также:

Размеры единого налога

ФЛП на упрощенной системе обязательно платят единый налог. Для представителей 1 и 2 группы размер установлен на таком уровне:

  • ФЛП 1 группы — 10% от прожиточного минимума;
  • ФЛП 2 группы — 20% от минимальной зарплаты.

Поскольку с 1 января оба показателя вырастут, то увеличится и налоговая нагрузка. В 2026 году 1 группа будет платить 332,8 грн/мес. (вместо 302,8 грн), а 2 группа — 1 729,4 грн/мес. (вместо 1 600 грн). Для 3 группы ничего не изменится, поскольку остается стандартная ставка — 5% от дохода за отчетный период.

Военный сбор и ЕСВ

Размер военного сбора для предпринимателей 1-2 группы составляет 10% от минимальной зарплаты, то есть 800 грн/мес. в 2025 году. С января сумма увеличится до 864,7 грн/мес. Представители 3 группы регулярно платят 1% от дохода, поэтому изменения не предвидятся.

Единый социальный взнос — это 22% от минимальной зарплаты. Его ежемесячно вносят на специальный счет и ФЛП, и физические лица, и работодатели за наемных сотрудников. За декабрь украинцы еще заплатят 1 760 грн, а уже со следующего года платеж вырастет до 1 902,34 грн/мес.

Годовые лимиты дохода

Предприниматели на едином налоге имеют установленные годовые лимиты дохода, превышение которых карается штрафом 15% и принудительным переводом на другую группу упрощенной системы. Размер зависит от минимальной зарплаты, поэтому с 1 января обновленные максимальные суммы будут на таком уровне:

  • для ФЛП 1 группы — 1 444 049 грн (167 МЗП);
  • для ФЛП 2 группы — 7 211 598 грн (834 МЗП);
  • для ФЛП 3 группы — 10 091 049 грн (1167 МЗП).

Это едва ли не единственное хорошее налоговое последствие принятия новых социальных стандартов, поскольку украинцы смогут больше зарабатывать в течение года, не рискуя превысить лимит и понести ответственность за нарушение.

Напомним, предприниматели часто допускают три критические ошибки, из-за которых вынуждены платить большие штрафы. В частности превышают годовой лимит дохода, предоставляют услуги без регистрации КВЭД и совершают неправильные оплаты.

Также мы писали, что в Украине хотят ввести налогообложение доходов с цифровых платформ и на мелкие международные посылки. Это якобы поможет уменьшить конкуренцию с дешевым импортом товаров.

госбюджет ФЛП налоги деньги предприниматели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
