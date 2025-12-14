Єдиний податок, військовий збір та ЄСВ — як зміняться суми для ФОП у 2026 році

Дівчина з документами. Фото: Pexels

На початку грудня в Україні затвердили держбюджет-2026, яким підняли соціальні стандарти з січня. Нововведення торкнулося мінімальної зарплати і прожиткового мінімуму, розміри яких прямо впливають на податки для фізичних осіб-підприємців.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які податки сплачуватимуть ФОПи у 2026 році.

Розміри єдиного податку

ФОПи на спрощеній системі обов’язково сплачують єдиний податок. Для представників 1 та 2 групи розмір встановлено на такому рівні:

ФОП 1 групи — 10% від прожиткового мінімуму;

ФОП 2 групи — 20% від мінімальної зарплати.

Оскільки з 1 січня обидва показники виростуть, то збільшиться і податкове навантаження. У 2026 році 1 група буде сплачувати 332,8 грн/міс. (замість 302,8 грн), а 2 група — 1 729,4 грн/міс. (замість 1 600 грн). Для 3 групи нічого не зміниться, оскільки залишається стандартна ставка — 5% від доходу за звітний період.

Військовий збір та ЄСВ

Розмір військового збору для підприємців 1-2 групи становить 10% від мінімальної зарплати, тобто 800 грн/міс. у 2025 році. З січня сума збільшиться до 864,7 грн/міс. Представники 3 групи регулярно сплачують 1% від доходу, отже зміни не передбачаються.

Єдиний соціальний внесок — це 22% від мінімальної зарплати. Його щомісяця вносять на спеціальний рахунок і ФОПи, і фізичні особи, і роботодавці за найманих працівників. За грудень українці ще заплатять 1 760 грн, а вже з наступного року платіж виросте до 1 902,34 грн/міс.

Річні ліміти доходу

Підприємці на єдиному податку мають встановлені річні ліміти доходу, перевищення яких карається штрафом 15% і примусовим переведенням на іншу групу спрощеної системи. Розмір залежить від мінімальної зарплати, тому з 1 січня оновлені максимальні суми будуть на такому рівні:

для ФОП 1 групи — 1 444 049 грн (167 МЗП);

для ФОП 2 групи — 7 211 598 грн (834 МЗП);

для ФОП 3 групи — 10 091 049 грн (1167 МЗП).

Це чи не єдиний хороший податковий наслідок ухвалення нових соціальних стандартів, оскільки українці зможуть більше заробляти протягом року, не ризикуючи перевищити ліміт і понести відповідальність за порушення.

Нагадаємо, підприємці часто допускають три критичні помилки, через які змушені платити великі штрафи. Зокрема перевищують річний ліміт доходу, надають послуги без реєстрації КВЕДу і здійснюють неправильні оплати.

Також ми писали, що в Україні хочуть запровадити оподаткування доходів із цифрових платформ і на дрібні міжнародні посилки. Це нібито допоможе зменшити конкуренцію з дешевим імпортом товарів.