Головна Економіка Для українців можуть вигадати новий податок — до чого готуватися

Для українців можуть вигадати новий податок — до чого готуватися

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 18:05
Податок на відбудову — що запропонували в Україні і коли чекати змін
Гроші в руках. Фото: УНІАН

В Україні може з’явитися Фонд відбудови, над створенням якого працює Міністерство розвитку громад і територій. Судячи з назви, його діяльність буде спрямована на відновлення держави після війни. А для фінансового наповнення фонду можуть запровадити новий податок.

Про це розповіла заступниця міністра розвитку громад і територій Альона Шкрум в інтервʼю Forbes Ukraine.

Читайте також:

Що відомо про податок на відбудову

Фонд повинен координувати зусилля для відновлення зруйнованої інфраструктури, допомоги постраждалим громадянам, підтримки економіки України тощо. Очевидно, на відбудову після завершення повномасштабної війни знадобляться гроші, джерела яких наразі під питанням.

Однак не виключено, що для наповнення Фонду уряду доведеться запровадити окремий податок. Адже допомога від західних партнерів або кредити міжнародних банків — це завжди довгі бюрократичні процедури, а кошти на відновлення будуть потрібні негайно.

"Основне завдання — напрацювати механізм: створити базу, запустити інституцію, почати акумулювати внески міжнародних партнерів, навіть якщо на старті вони будуть невеликими. Головне — щоб фонд запрацював", — зазначила Альона Шкрум.

Вона уточнила, що до завершення бойових дій окремого податку в Україні точно не буде. Тому хвилюватися через його запровадження найближчим часом не потрібно.

Реакція на податкові зміни

Голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової і митної політики Данило Гетманцев написав у власному Telegram-каналі, що наразі ніхто не розглядає введення додаткового грошового навантаження на відновлення у вигляді податків.

"Джерелами відновлення мають бути кошти від детінізації, залучені нами кошти партнерів, зовнішні і внутрішні інвестиції, а також репараційні гроші від рф. Крапка. Заявляю це як Секретар Ради з відновлення", — констатував очільник профільного комітету.

У соціальних мережах також виникли дискусії щодо доцільності подібного нововведення. Хтось каже, що новий податок — це спосіб "добити бізнес і населення після війни". А хтось переконаний, що відбудова України — це справа самих українців, адже ніхто "зі сторони" додаткових коштів не дасть.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні можуть запровадити так званий "податок на OLX" для Bolt, Uber, Glovo та інших компаній. Їм пропонують передавати інформацію в податкову про виплачені суми без участі користувача.

Також ми писали, як податкова служба виявляє приховані доходи підприємців. Контролюючий орган використовує спосіб перехресної звірки, порівнюючи дані про виплати і перекази в різних джерелах.

Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
