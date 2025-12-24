Відео
Деякі українці можуть не платити військовий збір — всі підстави

Деякі українці можуть не платити військовий збір — всі підстави

Ua ru
Дата публікації: 24 грудня 2025 17:25
Сплата військового збору у 2026 — кому не доведеться витрачати гроші на податок
Дівчина працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Українці повинні регулярно сплачувати військовий збір, оскільки ухилення від податків загрожує штрафними санкціями. Однак законодавство передбачає винятки для певних ФОП та окремих категорій громадян.

Про це розповіли фахівці Державної податкової служби у Київській області на Facebook-сторінці.

Читайте також:

Хто може не платити військовий збір

Ознаки, здатні вплинути на фінансове зобов’язання — це воєнний стан в Україні, місце здійснення підприємницької діяльності, факт мобілізації або участі у бойових діях, навіть стан здоров’я платника.

Податковим кодексом встановлена пільга з утримання і нарахування військового збору для таких категорій громадян:

  • ФОП 1 та 2 групи спрощеної системи, зареєстрованих у зонах ведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях (станом на дату початку таких подій);
  • ФОП 1 та 2 групи, які не мають найманих працівників (на період однієї календарної відпустки протягом року або під час хвороби тривалістю 30 і більше днів);
  • мобілізованих підприємців у період несення служби (але не раніше 24 лютого 2022 року);
  • військовослужбовців, поліцейських, прикордонників, нацгвардійців і працівників спецслужб на період їх безпосередньої участі в заходах оборони та стримування збройної агресії Росії (поширюється на військовий збір із грошового забезпечення).

Варто додати, що фізичні особи-підприємці, які планують скористатися пільгою під час хвороби, повинні підтвердити свій стан інформацією в Електронному реєстрі листків непрацездатності.

Який розмір військового збору

Сума військового збору відрізняється для категорій платників. Наприклад, фізичні особи утримують з доходів 5%, а ФОПи 3 групи спрощеної системи — 1%. Водночас для представників 1 та 2 групи діє ставка 10% від мінімальної зарплати. У 2025 році щомісячний платіж дорівнював 800 грн.

Однак із 1 січня 2026-го розмір МЗП підвищиться до 8 647 грн, згідно з Державним бюджетом. Це означає, що військовий збір для ФОП на єдиному податку зросте до 864,7 грн/міс. За рік доведеться витратити 10 376,40 грн на покриття фінансового зобов’язання.

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року Пенсійний фонд буде страхувальником осіб, яких позбавили особистої свободи внаслідок агресії Росії. Орган сплачуватиме єдиний соціальний внесок за полонених українців.

Також ми писали, що ФОПи витрачатимуть більше коштів на податки у 2026 році. Через підвищення соціальних стандартів виросте військовий збір, єдиний соціальний внесок і єдиний податок.

