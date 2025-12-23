Відео
ЄСВ з 1 січня 2026 року — за кого буде сплачувати Пенсійний фонд

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 10:30
Єдиний соціальний внесок — за кого буде сплачувати Пенсійний фонд із 2026 року
Гроші в гаманці. Фото: УНІАН

Деякі українці звільнені від сплати податків у 2026 році. Йдеться про єдиний соціальний внесок, обов’язок утримання і нарахування якого покладуть на Пенсійний фонд. Зміни набудуть чинності з 1 січня.

Про це йдеться в законі від 27.02.2025 №4280-IX.

Читайте також:

Кого звільнять від ЄСВ з 1 січня

У новому 2026 році ПФУ стане страхувальником для:

  • цивільних осіб, стосовно яких встановили факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України;
  • осіб, які проходили військову службу, крім тих, кому виплачувалось грошове забезпечення.

Щодо першої категорії українців, то нововведення не торкнеться військовослужбовців, представників правоохоронних органів, а також осіб рядового і начальницького складу, в тому числі тих, хто служить під час особливого періоду та отримує фінансові виплати.

На офіційному сайті Пенсійного фонду підтвердили, що з 1 січня 2026 року орган буде зобов’язаний сплачувати єдиний соціальний внесок за рахунок коштів державного бюджету в розмірі, не меншому мінімального. Ця вимога пошириться на весь період позбавлення особистої свободи і шість місяців після звільнення особи.

Який розмір ЄСВ у 2026 році

Розмір єдиного соціального внеску залежить від мінімальної заплати в Україні. Протягом 2025 року МЗП перебувала на рівні 8 000 грн, а мінімальний ЄСВ становив 1 760 грн/міс. (22% від зарплати).

Згідно з Державним бюджетом на 2026 рік, з 1 січня МЗП підвищиться до 8 647 грн. Таким чином, нашим громадянам доведеться сплачувати щонайменше 1 902,34 грн/міс. Вимога поширюється на роботодавців (за себе і найманих працівників), самозайнятих осіб, підприємців тощо.

Окремі категорії українців звільнені від нарахування єдиного соціального внеску. Перелік пільгових категорій доволі широкий, зокрема:

  • мобілізовані ФОПи;
  • ФОПи, зареєстровані на тимчасово окупованих територіях;
  • підприємці на загальній системі оподаткування без чистого доходу;
  • пенсіонери, які отримують виплати за вислугу років або за віком;
  • ФОПи з інвалідністю, які отримують пенсію чи соціальну допомогу;
  • підприємці, за яких ЄСВ сплачує роботодавець;
  • жінки в декретній відпустці.

З 1 жовтня 2025 року зменшилася кількість умов, коли ФОП і самозайняті особи мають право не сплачувати єдиний соціальний внесок за себе. Якщо за них нарахування здійснює роботодавець, навіть не за основним місцем працевлаштування, то пільга буде активною.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні планують оподаткувати доходи працівників Bolt та Uklon — 18% ПДФО за умови системного заробітку. Відповідний законопроєкт Мінфіну вже розглядає парламентський комітет.

Також ми писали, що ветерани в Україні звільнені від сплати судового збору, земельного податку в межах норм і податків із низки видів грошової допомоги. Пільги діють для УБД, осіб з інвалідністю внаслідок війни тощо.

податки пільги Пенсійний Фонд нововведення єсв
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
