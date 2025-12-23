Единый социальный взнос — за кого будет платить Пенсионный фонд с 2026 года

Деньги в кошельке. Фото: УНИАН

Некоторые украинцы освобождены от уплаты налогов в 2026 году. Речь идет о едином социальном взносе, обязанность удержания и начисления которого возложат на Пенсионный фонд. Изменения вступят в силу с 1 января.

Об этом говорится в законе от 27.02.2025 №4280-IX.

Кого освободят от ЕСВ с 1 января

В новом 2026 году ПФУ станет страхователем для:

гражданских лиц, в отношении которых установили факт лишения личной свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины;

лиц, проходивших военную службу, кроме тех, кому выплачивалось денежное обеспечение.

Относительно первой категории украинцев, то нововведение не коснется военнослужащих, представителей правоохранительных органов, а также лиц рядового и начальствующего состава, в том числе тех, кто служит во время особого периода и получает финансовые выплаты.

На официальном сайте Пенсионного фонда подтвердили, что с 1 января 2026 года орган будет обязан уплачивать единый социальный взнос за счет средств государственного бюджета в размере, не меньшем минимального. Это требование распространится на весь период лишения личной свободы и шесть месяцев после освобождения человека.

Какой размер ЕСВ в 2026

Размер единого социального взноса зависит от минимальной заплаты в Украине. В течение 2025 года МЗП находилась на уровне 8 000 грн, а минимальный ЕСВ составлял 1 760 грн/мес. (22% от зарплаты).

Согласно Государственному бюджету на 2026 год, с 1 января МЗП повысится до 8 647 грн. Таким образом, нашим гражданам придется платить минимум 1 902,34 грн/мес. Требование распространяется на работодателей (за себя и наемных сотрудников), самозанятых лиц, предпринимателей.

Отдельные категории украинцев освобождены от начисления единого социального взноса. Перечень льготных категорий довольно широкий, в частности:

мобилизованные ФЛП;

ФЛП, зарегистрированные на временно оккупированных территориях;

предприниматели на общей системе налогообложения без чистого дохода;

пенсионеры, получающие выплаты за выслугу лет или по возрасту;

ФЛП с инвалидностью, которые получают пенсию или социальную помощь;

предприниматели, за которых ЕСВ платит работодатель;

женщины в декретном отпуске.

С 1 октября 2025 года уменьшилось количество условий, когда ФЛП и самозанятые лица имеют право не платить единый социальный взнос за себя. Если за них начисления осуществляет работодатель, даже не по основному месту трудоустройства, то льгота будет активной.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине планируют обложить налогом доходы работников Bolt и Uklon — 18% НДФЛ при условии системного заработка. Соответствующий законопроект Минфина уже рассматривает парламентский комитет.

Также мы писали, что ветераны в Украине освобождены от уплаты судебного сбора, земельного налога в пределах норм и налогов с ряда видов денежной помощи. Льготы действуют для УБД, лиц с инвалидностью вследствие войны и т.д.