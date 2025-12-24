Уплата военного сбора в 2026 — кому не придется тратить деньги на налог

Девушка работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Украинцы должны регулярно платить военный сбор, поскольку уклонение от налогов грозит штрафными санкциями. Однако законодательство предусматривает исключения для определенных ФЛП и отдельных категорий граждан.

Об этом рассказали специалисты Государственной налоговой службы в Киевской области на Facebook-странице.

Кто может не платить военный сбор

Признаки, способные повлиять на финансовое обязательство — это военное положение в Украине, место осуществления предпринимательской деятельности, факт мобилизации или участия в боевых действиях, даже состояние здоровья плательщика.

Налоговым кодексом установлена льгота по удержанию и начислению военного сбора для таких категорий граждан:

ФЛП 1 и 2 группы упрощенной системы, зарегистрированных в зонах ведения боевых действий или на временно оккупированных территориях (по состоянию на дату начала таких событий);

ФЛП 1 и 2 группы, которые не имеют наемных работников (на период одного календарного отпуска в течение года или во время болезни продолжительностью 30 и более дней);

мобилизованных предпринимателей в период несения службы (но не ранее 24 февраля 2022 года);

военнослужащих, полицейских, пограничников, нацгвардейцев и работников спецслужб на период их непосредственного участия в мероприятиях обороны и сдерживания вооруженной агрессии России (распространяется на военный сбор с денежного обеспечения).

Стоит добавить, что физические лица-предприниматели, которые планируют воспользоваться льготой во время болезни, должны подтвердить свое состояние информацией в Электронном реестре листков нетрудоспособности.

Какой размер военного сбора

Сумма военного сбора отличается для категорий плательщиков. Например, физические лица удерживают с доходов 5%, а ФЛП 3 группы упрощенной системы — 1%. В то же время для представителей 1 и 2 группы действует ставка 10% от минимальной зарплаты. В 2025 году ежемесячный платеж равнялся 800 грн.

Но с 1 января 2026-го размер МЗП повысится до 8 647 грн, согласно Государственному бюджету. Это значит, что военный сбор для ФЛП на едином налоге вырастет до 864,7 грн/мес. За год придется потратить 10 376,40 грн на покрытие финансового обязательства.

