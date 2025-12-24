Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Некоторые украинцы могут не платить военный сбор — все основания

Некоторые украинцы могут не платить военный сбор — все основания

Ua ru
Дата публикации 24 декабря 2025 17:25
Уплата военного сбора в 2026 — кому не придется тратить деньги на налог
Девушка работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Украинцы должны регулярно платить военный сбор, поскольку уклонение от налогов грозит штрафными санкциями. Однако законодательство предусматривает исключения для определенных ФЛП и отдельных категорий граждан.

Об этом рассказали специалисты Государственной налоговой службы в Киевской области на Facebook-странице.

Реклама
Читайте также:

Кто может не платить военный сбор

Признаки, способные повлиять на финансовое обязательство — это военное положение в Украине, место осуществления предпринимательской деятельности, факт мобилизации или участия в боевых действиях, даже состояние здоровья плательщика.

Налоговым кодексом установлена льгота по удержанию и начислению военного сбора для таких категорий граждан:

  • ФЛП 1 и 2 группы упрощенной системы, зарегистрированных в зонах ведения боевых действий или на временно оккупированных территориях (по состоянию на дату начала таких событий);
  • ФЛП 1 и 2 группы, которые не имеют наемных работников (на период одного календарного отпуска в течение года или во время болезни продолжительностью 30 и более дней);
  • мобилизованных предпринимателей в период несения службы (но не ранее 24 февраля 2022 года);
  • военнослужащих, полицейских, пограничников, нацгвардейцев и работников спецслужб на период их непосредственного участия в мероприятиях обороны и сдерживания вооруженной агрессии России (распространяется на военный сбор с денежного обеспечения).

Стоит добавить, что физические лица-предприниматели, которые планируют воспользоваться льготой во время болезни, должны подтвердить свое состояние информацией в Электронном реестре листков нетрудоспособности.

Какой размер военного сбора

Сумма военного сбора отличается для категорий плательщиков. Например, физические лица удерживают с доходов 5%, а ФЛП 3 группы упрощенной системы — 1%. В то же время для представителей 1 и 2 группы действует ставка 10% от минимальной зарплаты. В 2025 году ежемесячный платеж равнялся 800 грн.

Но с 1 января 2026-го размер МЗП повысится до 8 647 грн, согласно Государственному бюджету. Это значит, что военный сбор для ФЛП на едином налоге вырастет до 864,7 грн/мес. За год придется потратить 10 376,40 грн на покрытие финансового обязательства.

Напомним, с 1 января 2026 года Пенсионный фонд будет страхователем лиц, которых лишили личной свободы в результате агрессии России. Орган будет платить единый социальный взнос за пленных украинцев.

Также мы писали, что ФЛП будут тратить больше денег на налоги в 2026 году. Из-за повышения социальных стандартов вырастет военный сбор, единый социальный взнос и единый налог.

ФЛП налоги деньги льготы предприниматели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации