РРО у 2026 році — хто не зобов'язаний використовувати і може уникнути штрафу

У 2026 році фізичні особи-підприємці зобов'язані використовувати реєстратор розрахункових операцій у визначених законом випадках. Інакше ФОПу загрожують фінансові стягнення у вигляді штрафів. Однак не всім суб'єктам господарювання доведеться встановити РРО найближчим часом.

Про це йдеться в законі № 265/95-ВР "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг".

РРО для ФОП 1 групи

Розрахунковими вважають не лише операції з традиційною готівковою оплатою чи використанням POS-терміналу, а більшість сучасних електронних способів приймання платежів. Що стосується ФОП 1 групи єдиного податку, то вони звільнені від обов'язку встановлювати РРО.

Однак для цього треба вести діяльність без мінімального відхилення від законодавчих норм. Тобто здійснювати роздрібну торгівлю виключно на ринку або надавати побутові послуги, орієнтовані тільки на населення. А розширення каналів продажу призведе до зміни групи та автоматичного скасування пільги по РРО.

Реєстратор для ФОП 2 і 3 групи

Підприємці на 2 і 3 групі спрощеної системи у 2026 році підпадають під правило обов’язкового застосування реєстраторів розрахункових операцій. Вони повинні встановити РРО, якщо:

приймають готівку від клієнтів;

отримують оплату через POS-термінал;

приймають безготівкові платежі через фінансових посередників (NovaPay, LiqPay тощо);

отримують кошти на рахунок, відкритий не в банківській установі.

Водночас існує перелік випадків, коли фізичні особи-підприємці мають право вести діяльність без реєстратора розрахункових операцій. Наприклад, якщо надають послуги дистанційно, тобто проводять онлайн-навчання або консультації.

Без РРО можна працювати, отримуючи кошти від клієнтів безпосередньо на банківський рахунок за реквізитами IBAN. Ще один виняток із правил — організація оплати через Укрпошту.

Ці приклади не містять елементу приймання платежів у розумінні класичної розрахункової операції, тому не підпадають від вимогу щодо РРО.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ФОПи повинні сплачувати єдиний соціальний внесок, навіть якщо не було прибутку. У 2026 році мінімальний місячний платіж становить 1 902,34 грн, а витрати за 12 місяців складуть 22 828,08 грн.

Також ми писали, що підприємцям на єдиному податку заборонили вести охоронну діяльність з 1 січня 2026 року. ФОПи мають або перевестися на загальну систему, або відмовитися від відповідних КВЕДів.