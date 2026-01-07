Заборонена діяльність для ФОП — які послуги не можна надавати з 2026 року

Нові правила для ФОП — яка діяльність заборонена з 2026 року
В Україні фізичним особам-підприємцям заборонили займатися певною діяльністю з 1 січня 2026 року. Тепер платники податків повинні відмовитися від КВЕДів, аби контролюючий орган не анулював перебування на спрощеній системі.
Про це йдеться в законі від 03.12.2025 р. №4698-IX.
Заборонена діяльність для ФОП
Наприкінці грудня набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році та перенесення строків введення в дію Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах".
Цей документ вніс зміни в ПКУ та заборонив ФОП на єдиному податку (1-3 групи) займатися охоронною діяльністю. Йдеться про застосування КВЕДів:
- 80.10 — приватна охоронна діяльність;
- 80.20 — діяльність охоронних систем;
- 80.30 — діяльність із розслідування.
Якщо підприємець станом на 1 січня 2026 року мав такі зареєстровані КВЕДи, Державна податкова служба може анулювати його перебування на спрощеній системі. Суб'єкти господарювання повинні перейти на загальну систему чи відмовитися від цього виду діяльності.
І хоча термін для подання відповідних заяв минув, Міністерство фінансів рекомендувало ДПС приймати звернення від таких ФОПів до 20 січня включно.
Яку діяльність можуть заборонити
Юрист Богдан Янків розповів у власному блозі, що охоронна діяльність може буде не єдиною, яку заборонять для ФОП на спрощеній системі. Поки немає законопроєктів чи офіційних рішень, однак "обговорення в кабінетах йдуть серйозні".
Під загрозою виключення зі списку дозволених видів економічної діяльності для фізичних осіб-підприємців на єдиному податку такі популярні послуги:
- маркетингові;
- інжинірингові;
- дизайнерські;
- бухгалтерські;
- ІТ-послуги.
Українцям варто слідкувати за потенційними оновленнями податкового законодавства у 2026 році, оскільки можливі серйозні зміни.
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, ФОПи мають вчасно сплачувати податки і звітувати перед контролюючим органом. Ухилення від поповнення державного бюджету загрожує штрафами, тому варто знати крайні дати.
Також ми писали, які головні податкові нововведення чекають підприємців у 2026 році. Зокрема збільшилися суми податків для ФОП 1 та 2 групи плюс відтермінували встановлення платіжних терміналів.
