Заборонена діяльність для ФОП — які послуги не можна надавати з 2026 року

В Україні фізичним особам-підприємцям заборонили займатися певною діяльністю з 1 січня 2026 року. Тепер платники податків повинні відмовитися від КВЕДів, аби контролюючий орган не анулював перебування на спрощеній системі.

Про це йдеться в законі від 03.12.2025 р. №4698-IX.

Заборонена діяльність для ФОП

Наприкінці грудня набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році та перенесення строків введення в дію Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах".

Цей документ вніс зміни в ПКУ та заборонив ФОП на єдиному податку (1-3 групи) займатися охоронною діяльністю. Йдеться про застосування КВЕДів:

80.10 — приватна охоронна діяльність;

80.20 — діяльність охоронних систем;

80.30 — діяльність із розслідування.

Якщо підприємець станом на 1 січня 2026 року мав такі зареєстровані КВЕДи, Державна податкова служба може анулювати його перебування на спрощеній системі. Суб'єкти господарювання повинні перейти на загальну систему чи відмовитися від цього виду діяльності.

І хоча термін для подання відповідних заяв минув, Міністерство фінансів рекомендувало ДПС приймати звернення від таких ФОПів до 20 січня включно.

Яку діяльність можуть заборонити

Юрист Богдан Янків розповів у власному блозі, що охоронна діяльність може буде не єдиною, яку заборонять для ФОП на спрощеній системі. Поки немає законопроєктів чи офіційних рішень, однак "обговорення в кабінетах йдуть серйозні".

Під загрозою виключення зі списку дозволених видів економічної діяльності для фізичних осіб-підприємців на єдиному податку такі популярні послуги:

маркетингові;

інжинірингові;

дизайнерські;

бухгалтерські;

ІТ-послуги.

Українцям варто слідкувати за потенційними оновленнями податкового законодавства у 2026 році, оскільки можливі серйозні зміни.

