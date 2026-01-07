Відео
Україна
Нові правила для ФОП — яка діяльність заборонена з 2026 року

Нові правила для ФОП — яка діяльність заборонена з 2026 року

Ua ru
Дата публікації: 7 січня 2026 10:05
Заборонена діяльність для ФОП — які послуги не можна надавати з 2026 року
Чоловік і жінка за комп'ютером. Фото: zak.tax.gov.ua

В Україні фізичним особам-підприємцям заборонили займатися певною діяльністю з 1 січня 2026 року. Тепер платники податків повинні відмовитися від КВЕДів, аби контролюючий орган не анулював перебування на спрощеній системі.

Про це йдеться в законі від 03.12.2025 р. №4698-IX.

Читайте також:

Заборонена діяльність для ФОП

Наприкінці грудня набув чинності закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році та перенесення строків введення в дію Електронної системи обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах".

Цей документ вніс зміни в ПКУ та заборонив ФОП на єдиному податку (1-3 групи) займатися охоронною діяльністю. Йдеться про застосування КВЕДів:

  • 80.10 — приватна охоронна діяльність;
  • 80.20 — діяльність охоронних систем;
  • 80.30 — діяльність із розслідування.

Якщо підприємець станом на 1 січня 2026 року мав такі зареєстровані КВЕДи, Державна податкова служба може анулювати його перебування на спрощеній системі. Суб'єкти господарювання повинні перейти на загальну систему чи відмовитися від цього виду діяльності.

І хоча термін для подання відповідних заяв минув, Міністерство фінансів рекомендувало ДПС приймати звернення від таких ФОПів до 20 січня включно.

Яку діяльність можуть заборонити

Юрист Богдан Янків розповів у власному блозі, що охоронна діяльність може буде не єдиною, яку заборонять для ФОП на спрощеній системі. Поки немає законопроєктів чи офіційних рішень, однак "обговорення в кабінетах йдуть серйозні".

Під загрозою виключення зі списку дозволених видів економічної діяльності для фізичних осіб-підприємців на єдиному податку такі популярні послуги:

  • маркетингові;
  • інжинірингові;
  • дизайнерські;
  • бухгалтерські;
  • ІТ-послуги.

Українцям варто слідкувати за потенційними оновленнями податкового законодавства у 2026 році, оскільки можливі серйозні зміни.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ФОПи мають вчасно сплачувати податки і звітувати перед контролюючим органом. Ухилення від поповнення державного бюджету загрожує штрафами, тому варто знати крайні дати.

Також ми писали, які головні податкові нововведення чекають підприємців у 2026 році. Зокрема збільшилися суми податків для ФОП 1 та 2 групи плюс відтермінували встановлення платіжних терміналів.

ФОП закон охорона заборона підприємці
Інна Діденко - Редактор економічних новин
Автор:
Інна Діденко
