Нові правила для платників податків — що зміниться у лютому 2026 року

Чоловік і жінка з документами. Фото: Pexels

Українських підприємців чекає багато податкових нововведень у 2026 році, серед яких — оновлення порядку надсилання повідомлень-рішень від ДПС. Змінені правила запрацюють з 26 лютого.

Про це розповіли на сайті Державної податкової служби.

Реклама

Читайте також:

Повідомлення-рішення у 2026 році

Зміни затверджені наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2025 № 513. Це не звичайні "технічні правки", а вимушений крок з огляду на суттєві оновлення податкового законодавства в останні роки, особливо щодо надання електронних послуг.

Реклама

Сплата податків у період воєнного стану. Якщо за результатами перевірки діяльності після 1 серпня 2023 року платник отримав ППР (податкове повідомлення-рішення), то за умови закриття боргу протягом 30 днів йому не будуть нараховувати штраф і пеню. Уточнення щодо пені для податкових агентів. Форми ППР "Д" доповнять випадками, коли не можна порахувати пеню одразу, оскільки вона визначається автоматично у день фактичної сплати. Ліквідація податкового органу. Нове правило накладає зобов’язання видавати ППР тому органу, який адмініструє податки. Видалення застарілої форми ППР "З" (додаток 8). Це спричинить зміну нумерації всіх наступних додатків — вони будуть зміщені на один пункт, тобто з 9 по 33 — додатки 8-32. Додавання інформації про судові рішення. В деякі форми ППР включатимуть відомості про судові чи адміністративні рішення, які вплинули на суму податків. Підстави для надсилання ППР. Збільшиться перелік випадків, коли платнику можуть винести податкове повідомлення-рішення. Плюс ДПС буде детальніше пояснювати, що саме порушено і яким чином виникла конкретна сума донарахування. Технічні зміни у формах ППР + QR-коди. В окремі форми (додатки 1-3, 6, 7, 17-26, 28-30) додадуть QR-коди, аби українці могли швидко відкрити рішення в електронній формі.

Нові правила запрацюють лише з 26 лютого, однак ФОПи можуть почати підготовку до змін завчасно. Наприклад, перевірити правильність інформації в Електронному кабінеті платника, проаналізувати ризикові зони за податками і зібрати документи, які пригодяться під час розгляду справи.

До речі, наказ Мінфіну № 513 приведе Порядок надсилання ППР у відповідність не лише до оновленого Податкового кодексу України, але й до вимог стосовно санкцій і правил заповнення платіжних документів.

Реклама

Серед головних позитивних впливів — мінімізація суперечок щодо нарахування пені, актуалізація форм, запровадження єдиного стандарту в структурі додатків, а також уточнення використання податкових/ідентифікаційних номерів (у випадку відмови від РНОКПП за релігійними переконаннями).

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, податківці оприлюднили план-графік документальних перевірок ФОП та юридичних осіб на 2026 рік. Всього хочуть навідатися до майже 4,6 тис. суб’єктів господарювання (-7% у річному розрізі).

Реклама

Також ми писали, хто з ФОП може не платити військовий збір у 2026 році. Пільгу мають підприємці 1 та 2 групи спрощеної системи, зареєстровані у зонах ведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.