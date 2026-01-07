Нові правила для платників податків — що зміниться у лютому 2026 року

Платників податків чекають зміни у 2026 — до чого готуватися
Українських підприємців чекає багато податкових нововведень у 2026 році, серед яких — оновлення порядку надсилання повідомлень-рішень від ДПС. Змінені правила запрацюють з 26 лютого.
Про це розповіли на сайті Державної податкової служби.
Повідомлення-рішення у 2026 році
Зміни затверджені наказом Міністерства фінансів України від 09.10.2025 № 513. Це не звичайні "технічні правки", а вимушений крок з огляду на суттєві оновлення податкового законодавства в останні роки, особливо щодо надання електронних послуг.
- Сплата податків у період воєнного стану. Якщо за результатами перевірки діяльності після 1 серпня 2023 року платник отримав ППР (податкове повідомлення-рішення), то за умови закриття боргу протягом 30 днів йому не будуть нараховувати штраф і пеню.
- Уточнення щодо пені для податкових агентів. Форми ППР "Д" доповнять випадками, коли не можна порахувати пеню одразу, оскільки вона визначається автоматично у день фактичної сплати.
- Ліквідація податкового органу. Нове правило накладає зобов’язання видавати ППР тому органу, який адмініструє податки.
- Видалення застарілої форми ППР "З" (додаток 8). Це спричинить зміну нумерації всіх наступних додатків — вони будуть зміщені на один пункт, тобто з 9 по 33 — додатки 8-32.
- Додавання інформації про судові рішення. В деякі форми ППР включатимуть відомості про судові чи адміністративні рішення, які вплинули на суму податків.
- Підстави для надсилання ППР. Збільшиться перелік випадків, коли платнику можуть винести податкове повідомлення-рішення. Плюс ДПС буде детальніше пояснювати, що саме порушено і яким чином виникла конкретна сума донарахування.
- Технічні зміни у формах ППР + QR-коди. В окремі форми (додатки 1-3, 6, 7, 17-26, 28-30) додадуть QR-коди, аби українці могли швидко відкрити рішення в електронній формі.
Нові правила запрацюють лише з 26 лютого, однак ФОПи можуть почати підготовку до змін завчасно. Наприклад, перевірити правильність інформації в Електронному кабінеті платника, проаналізувати ризикові зони за податками і зібрати документи, які пригодяться під час розгляду справи.
До речі, наказ Мінфіну № 513 приведе Порядок надсилання ППР у відповідність не лише до оновленого Податкового кодексу України, але й до вимог стосовно санкцій і правил заповнення платіжних документів.
Серед головних позитивних впливів — мінімізація суперечок щодо нарахування пені, актуалізація форм, запровадження єдиного стандарту в структурі додатків, а також уточнення використання податкових/ідентифікаційних номерів (у випадку відмови від РНОКПП за релігійними переконаннями).
Що ще варто знати українцям
Нагадаємо, податківці оприлюднили план-графік документальних перевірок ФОП та юридичних осіб на 2026 рік. Всього хочуть навідатися до майже 4,6 тис. суб’єктів господарювання (-7% у річному розрізі).
Також ми писали, хто з ФОП може не платити військовий збір у 2026 році. Пільгу мають підприємці 1 та 2 групи спрощеної системи, зареєстровані у зонах ведення бойових дій або на тимчасово окупованих територіях.
