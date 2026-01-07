Новые правила для налогоплательщиков — что изменится в феврале 2026 года

Мужчина и женщина с документами. Фото: Pexels

Украинских предпринимателей ждет много налоговых нововведений в 2026 году, среди которых — обновление порядка отправки уведомлений-решений от ГНС. Измененные правила заработают с 26 февраля.

Об этом рассказали на сайте Государственной налоговой службы.

Уведомления-решения в 2026 году

Изменения утверждены приказом Министерства финансов Украины от 09.10.2025 № 513. Это не обычные "технические правки", а вынужденный шаг, учитывая существенные обновления налогового законодательства в последние годы, особенно в отношении предоставления электронных услуг.

Уплата налогов в период военного положения. Если по результатам проверки деятельности после 1 августа 2023 года плательщик получил НУР (налоговое уведомление-решение), то при условии закрытия долга в течение 30 дней ему не будут начислять штраф и пеню. Уточнение относительно пени для налоговых агентов. Формы НУР "Д" дополнят случаями, когда нельзя посчитать пеню сразу, поскольку она определяется автоматически в день фактической уплаты. Ликвидация налогового органа. Новое правило накладывает обязательство выдавать НУР тому органу, который администрирует налоги. Удаление устаревшей формы НУР "З" (приложение 8). Это повлечет за собой изменение нумерации всех последующих приложений — они будут смещены на один пункт, то есть с 9 по 33 — приложения 8-32. Добавление информации о судебных решениях. В некоторые формы НУР будут включать сведения о судебных или административных решениях, которые повлияли на сумму налогов. Основания для направления НУР. Увеличится перечень случаев, когда плательщику могут вынести налоговое уведомление-решение. Плюс ГНС будет подробнее объяснять, что именно нарушено и каким образом возникла конкретная сумма доначисления. Технические изменения в формах НУР + QR-коды. В отдельные формы (приложения 1-3, 6, 7, 17-26, 28-30) добавят QR-коды, чтобы украинцы могли быстро открыть решение в электронной форме.

Новые правила заработают только с 26 февраля, однако ФЛП могут начать подготовку к изменениям заранее. Например, проверить правильность информации в Электронном кабинете плательщика, проанализировать рисковые зоны по налогам и собрать документы, которые пригодятся при рассмотрении дела.

Кстати, приказ Минфина № 513 приведет Порядок направления НУР в соответствие не только с обновленным Налоговым кодексом Украины, но и с требованиями относительно санкций и правил заполнения платежных документов.

Среди главных положительных влияний — минимизация споров относительно начисления пени, актуализация форм, введение единого стандарта в структуре приложений, а также уточнение использования налоговых/идентификационных номеров (в случае отказа от РНУКПН по религиозным убеждениям).

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, налоговики обнародовали план-график документальных проверок ФЛП и юридических лиц на 2026 год. Всего хотят наведаться к почти 4,6 тыс. субъектов хозяйствования (-7% в годовом разрезе).

Также мы писали, кто из ФЛП может не платить военный сбор в 2026 году. Льготу имеют предприниматели 1 и 2 группы упрощенной системы, зарегистрированные в зонах ведения боевых действий или на временно оккупированных территориях.