Новые правила для налогоплательщиков — что изменится в феврале 2026 года

Налогоплательщиков ждут изменения в 2026 — к чему готовиться
Украинских предпринимателей ждет много налоговых нововведений в 2026 году, среди которых — обновление порядка отправки уведомлений-решений от ГНС. Измененные правила заработают с 26 февраля.
Об этом рассказали на сайте Государственной налоговой службы.
Уведомления-решения в 2026 году
Изменения утверждены приказом Министерства финансов Украины от 09.10.2025 № 513. Это не обычные "технические правки", а вынужденный шаг, учитывая существенные обновления налогового законодательства в последние годы, особенно в отношении предоставления электронных услуг.
- Уплата налогов в период военного положения. Если по результатам проверки деятельности после 1 августа 2023 года плательщик получил НУР (налоговое уведомление-решение), то при условии закрытия долга в течение 30 дней ему не будут начислять штраф и пеню.
- Уточнение относительно пени для налоговых агентов. Формы НУР "Д" дополнят случаями, когда нельзя посчитать пеню сразу, поскольку она определяется автоматически в день фактической уплаты.
- Ликвидация налогового органа. Новое правило накладывает обязательство выдавать НУР тому органу, который администрирует налоги.
- Удаление устаревшей формы НУР "З" (приложение 8). Это повлечет за собой изменение нумерации всех последующих приложений — они будут смещены на один пункт, то есть с 9 по 33 — приложения 8-32.
- Добавление информации о судебных решениях. В некоторые формы НУР будут включать сведения о судебных или административных решениях, которые повлияли на сумму налогов.
- Основания для направления НУР. Увеличится перечень случаев, когда плательщику могут вынести налоговое уведомление-решение. Плюс ГНС будет подробнее объяснять, что именно нарушено и каким образом возникла конкретная сумма доначисления.
- Технические изменения в формах НУР + QR-коды. В отдельные формы (приложения 1-3, 6, 7, 17-26, 28-30) добавят QR-коды, чтобы украинцы могли быстро открыть решение в электронной форме.
Новые правила заработают только с 26 февраля, однако ФЛП могут начать подготовку к изменениям заранее. Например, проверить правильность информации в Электронном кабинете плательщика, проанализировать рисковые зоны по налогам и собрать документы, которые пригодятся при рассмотрении дела.
Кстати, приказ Минфина № 513 приведет Порядок направления НУР в соответствие не только с обновленным Налоговым кодексом Украины, но и с требованиями относительно санкций и правил заполнения платежных документов.
Среди главных положительных влияний — минимизация споров относительно начисления пени, актуализация форм, введение единого стандарта в структуре приложений, а также уточнение использования налоговых/идентификационных номеров (в случае отказа от РНУКПН по религиозным убеждениям).
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, налоговики обнародовали план-график документальных проверок ФЛП и юридических лиц на 2026 год. Всего хотят наведаться к почти 4,6 тыс. субъектов хозяйствования (-7% в годовом разрезе).
Также мы писали, кто из ФЛП может не платить военный сбор в 2026 году. Льготу имеют предприниматели 1 и 2 группы упрощенной системы, зарегистрированные в зонах ведения боевых действий или на временно оккупированных территориях.
