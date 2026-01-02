Налоговая определилась с проверками на 2026 год — кому ждать гостей

План-график проверок на 2026 год — к кому придет налоговая
Государственная налоговая служба обнародовала список юридических лиц, банковских учреждений и ФЛП, которые попадут под проверки в 2026 году. Речь идет о плане-графике проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков.
Списки опубликованы на официальном сайте ГНС.
Кому ждать проверок в 2026
Контролирующий орган запланировал осуществить документальную проверку почти 4,6 тыс. субъектов хозяйствования. По сравнению с прошлым годом, количество сократилось на 7%, что свидетельствует об акценте ГНС на качестве вместо сухих цифр и выполнения норматива.
План-график состоит из четырех разделов и охватывает:
- почти 3 200 юридических лиц;
- 121 банковское и небанковское учреждение;
- более 1 000 ФЛП;
- 258 юрлиц по вопросам НДФЛ, ВС и ЕСВ.
"Прежде всего в план-график включены отрасли, в которых зафиксированы непропорционально высокие риски возможных недоплат, даже в условиях значительных объемов доходов или роста экономической активности", — отметили налоговики.
Проверки в 2026 году ждут субъектов хозяйствования в отраслях с повышенным фокусом контроля. К таким относят:
- добывающую промышленность и разработку карьеров;
- перерабатывающую промышленность;
- поставку электроэнергии, газа, кондиционированного воздуха;
- оптовую и розничную торговлю (рынок топлива, фуд-ритейл, торговля бытовой техникой);
- организацию азартных игр;
- транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность и т.д.
Иными словами, бояться прихода контролирующего органа надо представителям бизнеса с рисками высокой степени, большими возможными налоговыми недоплатами и специфическими хозяйственными операциями.
Кто избежит документальных проверок
План-график не содержит наименований плательщиков, включенных в Перечень субъектов с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Также документальные проверки обойдут стороной ФЛП и компании, расположенные в зонах боевых действий (и возможных) или на временно оккупированных территориях.
Плательщики, которые по собственному решению находятся в процессе ликвидации либо не имеют рисков высокой степени, освобождены от прихода налоговой службы в 2026 году. ГНС планирует реализовать открытый рискоориентированный подход, дабы предотвратить потенциальные нарушения налоговой дисциплины.
Напомним, украинцам не надо самостоятельно сообщать в налоговую о продаже недвижимости. Данные автоматически передаются органами государственной регистрации прав. На их основании ГНС корректно начисляет налоги.
Также мы писали, что налоговая служба может получить доступ к банковской тайне ФЛП. Речь идет об информации касательно объема и оборота денег на счетах. Но придется обратиться в суд.
