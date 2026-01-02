Налоговая определилась с проверками на 2026 год — кому ждать гостей

Девушка работает за ноутбуком. Фото: Pexels

Государственная налоговая служба обнародовала список юридических лиц, банковских учреждений и ФЛП, которые попадут под проверки в 2026 году. Речь идет о плане-графике проведения документальных плановых проверок налогоплательщиков.

Списки опубликованы на официальном сайте ГНС.

Кому ждать проверок в 2026

Контролирующий орган запланировал осуществить документальную проверку почти 4,6 тыс. субъектов хозяйствования. По сравнению с прошлым годом, количество сократилось на 7%, что свидетельствует об акценте ГНС на качестве вместо сухих цифр и выполнения норматива.

План-график состоит из четырех разделов и охватывает:

почти 3 200 юридических лиц;

121 банковское и небанковское учреждение;

более 1 000 ФЛП;

258 юрлиц по вопросам НДФЛ, ВС и ЕСВ.

"Прежде всего в план-график включены отрасли, в которых зафиксированы непропорционально высокие риски возможных недоплат, даже в условиях значительных объемов доходов или роста экономической активности", — отметили налоговики.

Проверки в 2026 году ждут субъектов хозяйствования в отраслях с повышенным фокусом контроля. К таким относят:

добывающую промышленность и разработку карьеров;

перерабатывающую промышленность;

поставку электроэнергии, газа, кондиционированного воздуха;

оптовую и розничную торговлю (рынок топлива, фуд-ритейл, торговля бытовой техникой);

организацию азартных игр;

транспорт, складское хозяйство, почтовую и курьерскую деятельность и т.д.

Иными словами, бояться прихода контролирующего органа надо представителям бизнеса с рисками высокой степени, большими возможными налоговыми недоплатами и специфическими хозяйственными операциями.

Кто избежит документальных проверок

План-график не содержит наименований плательщиков, включенных в Перечень субъектов с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Также документальные проверки обойдут стороной ФЛП и компании, расположенные в зонах боевых действий (и возможных) или на временно оккупированных территориях.

Плательщики, которые по собственному решению находятся в процессе ликвидации либо не имеют рисков высокой степени, освобождены от прихода налоговой службы в 2026 году. ГНС планирует реализовать открытый рискоориентированный подход, дабы предотвратить потенциальные нарушения налоговой дисциплины.

Напомним, украинцам не надо самостоятельно сообщать в налоговую о продаже недвижимости. Данные автоматически передаются органами государственной регистрации прав. На их основании ГНС корректно начисляет налоги.

Также мы писали, что налоговая служба может получить доступ к банковской тайне ФЛП. Речь идет об информации касательно объема и оборота денег на счетах. Но придется обратиться в суд.