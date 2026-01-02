Податкова визначилася з перевірками на 2026 рік — кому чекати гостей

Дівчина працює за ноутбуком. Фото: Pexels

Державна податкова служба оприлюднила список юридичних осіб, банківських установ і ФОП, які потраплять під перевірки у 2026 році. Йдеться про план-графік проведення документальних планових перевірок платників податків.

Списки опубліковані на офіційному сайті ДПС.

Кому чекати перевірок у 2026

Контролюючий орган запланував здійснити документальну перевірку майже 4,6 тис. суб’єктів господарювання. Порівняно з минулим роком, кількість скоротилася на 7%, що свідчить про акцент ДПС на якості замість сухих цифр і виконання нормативу.

План-графік складається із чотирьох розділів та охоплює:

майже 3 200 юридичних осіб;

121 банківську та небанківську установу;

понад 1 000 ФОПів;

258 юросіб з питань ПДФО, ВЗ та ЄСВ.

"Насамперед до плану-графіка включено галузі, в яких зафіксовано непропорційно високі ризики можливих недоплат, навіть за умов значних обсягів доходів або зростання економічної активності", — зазначили податківці.

Перевірки у 2026 році чекають суб’єктів господарювання у галузях із підвищеним фокусом контролю. До таких відносять:

добувну промисловість та розроблення кар’єрів;

переробну промисловість;

постачання електроенергії, газу, кондиціонованого повітря;

оптову і роздрібну торгівлю (ринок пального, фуд-ритейл, торгівля побутовою технікою);

організацію азартних ігор;

транспорт, складське господарство, поштову і кур’єрську діяльність тощо.

Іншими словами, боятися приходу контролюючого органу треба представникам бізнесу з ризиками високого ступеня, великими можливими податковими недоплатами і специфічними господарськими операціями.

Хто уникне документальних перевірок

План-графік не містить найменувань платників, які включені до Переліку суб’єктів із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Також документальні перевірки оминуть стороною ФОП і компанії, розташовані в зонах бойових дій (і можливих) або на тимчасово окупованих територіях.

Платники, які за власним рішенням перебувають у процесі ліквідації чи не мають ризиків високого ступеня, звільнені від приходу податкової служби у 2026 році. ДПС планує реалізувати відкритий ризикоорієнтований підхід, аби запобігти потенційним порушенням податкової дисципліни.

