Запрещенная деятельность для ФЛП — какие услуги нельзя предоставлять с 2026 года

Новые правила для ФЛП — какая деятельность запрещена с 2026 года
В Украине физическим лицам-предпринимателям запретили заниматься определенной деятельностью с 1 января 2026 года. Теперь налогоплательщики должны отказаться от КВЭД, чтобы контролирующий орган не аннулировал пребывание на упрощенной системе.
Об этом говорится в законе от 03.12.2025 г. №4698-IX.
Запрещенная деятельность для ФЛП
В конце декабря вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы относительно особенностей налогообложения банков налогом на прибыль предприятий в 2026 году и переноса сроков введения в действие Электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах".
Этот документ внес изменения в НКУ и запретил ФЛП на едином налоге (1-3 группы) заниматься охранной деятельностью. Речь идет о применении КВЭД:
- 80.10 — частная охранная деятельность;
- 80.20 — деятельность охранных систем;
- 80.30 — деятельность по расследованию.
Если предприниматель по состоянию на 1 января 2026 года имел такие зарегистрированные КВЭД, Государственная налоговая служба может аннулировать его пребывание на упрощенной системе. Субъекты хозяйствования должны перейти на общую систему или отказаться от этого вида деятельности.
И хотя срок для подачи соответствующих заявлений истек, Министерство финансов рекомендовало ГНС принимать обращения от таких ФЛП до 20 января включительно.
Какую деятельность могут запретить
Юрист Богдан Янкив рассказал в собственном блоге, что охранная деятельность может быть не единственной, которую запретят для ФЛП на упрощенной системе. Пока нет законопроектов или официальных решений, однако "обсуждения в кабинетах идут серьезные".
Под угрозой исключения из списка разрешенных видов экономической деятельности для физических лиц-предпринимателей на едином налоге такие популярные услуги:
- маркетинговые;
- инжиниринговые;
- дизайнерские;
- бухгалтерские;
- ІТ-услуги.
Украинцам нужно следить за потенциальными обновлениями налогового законодательства в 2026 году, поскольку возможны серьезные изменения.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, ФЛП должны вовремя платить налоги и отчитываться перед контролирующим органом. Уклонение от пополнения государственного бюджета грозит штрафами, поэтому стоит знать крайние даты.
Также мы писали, какие главные налоговые нововведения ждут предпринимателей в 2026 году. В частности увеличились суммы налогов для ФЛП 1 и 2 группы плюс отсрочили установку платежных терминалов.
