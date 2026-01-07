Запрещенная деятельность для ФЛП — какие услуги нельзя предоставлять с 2026 года

Мужчина и женщина за компьютером. Фото: zak.tax.gov.ua

В Украине физическим лицам-предпринимателям запретили заниматься определенной деятельностью с 1 января 2026 года. Теперь налогоплательщики должны отказаться от КВЭД, чтобы контролирующий орган не аннулировал пребывание на упрощенной системе.

Об этом говорится в законе от 03.12.2025 г. №4698-IX.

Запрещенная деятельность для ФЛП

В конце декабря вступил в силу закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы относительно особенностей налогообложения банков налогом на прибыль предприятий в 2026 году и переноса сроков введения в действие Электронной системы оборота алкогольных напитков, табачных изделий и жидкостей, используемых в электронных сигаретах".

Этот документ внес изменения в НКУ и запретил ФЛП на едином налоге (1-3 группы) заниматься охранной деятельностью. Речь идет о применении КВЭД:

80.10 — частная охранная деятельность;

80.20 — деятельность охранных систем;

80.30 — деятельность по расследованию.

Если предприниматель по состоянию на 1 января 2026 года имел такие зарегистрированные КВЭД, Государственная налоговая служба может аннулировать его пребывание на упрощенной системе. Субъекты хозяйствования должны перейти на общую систему или отказаться от этого вида деятельности.

И хотя срок для подачи соответствующих заявлений истек, Министерство финансов рекомендовало ГНС принимать обращения от таких ФЛП до 20 января включительно.

Какую деятельность могут запретить

Юрист Богдан Янкив рассказал в собственном блоге, что охранная деятельность может быть не единственной, которую запретят для ФЛП на упрощенной системе. Пока нет законопроектов или официальных решений, однако "обсуждения в кабинетах идут серьезные".

Под угрозой исключения из списка разрешенных видов экономической деятельности для физических лиц-предпринимателей на едином налоге такие популярные услуги:

маркетинговые;

инжиниринговые;

дизайнерские;

бухгалтерские;

ІТ-услуги.

Украинцам нужно следить за потенциальными обновлениями налогового законодательства в 2026 году, поскольку возможны серьезные изменения.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, ФЛП должны вовремя платить налоги и отчитываться перед контролирующим органом. Уклонение от пополнения государственного бюджета грозит штрафами, поэтому стоит знать крайние даты.

Также мы писали, какие главные налоговые нововведения ждут предпринимателей в 2026 году. В частности увеличились суммы налогов для ФЛП 1 и 2 группы плюс отсрочили установку платежных терминалов.