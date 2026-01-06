Суммы налогов для ФЛП в январе 2026 — когда крайние даты и кто может не платить

Крайние даты для ФЛП в январе — когда нужно заплатить налоги
Физические лица-предприниматели должны вовремя уплатить налоги в январе 2026 года и отправить необходимые отчетные документы в контролирующий орган, иначе грозят штрафы. Плюс стоит знать, что в Украине ввели изменения в сроках подачи налогового расчета.
Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович в собственном Telegram-канале.
Сроки уплаты налогов в январе
Поскольку в Украине выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум с 1 января 2026 года, то увеличились и размеры налоговых обязательств. Представители бизнеса 1 и 2 группы должны позаботиться об уплате таких сумм в текущем месяце:
- единый социальный взнос за четвертый квартал — 5 280 грн до 19 января;
- военный сбор — 864,70 грн до 20 января;
- единый налог для ФЛП 1 группы — 332,80 грн до 20 января;
- единый налог для ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн до 20 января.
ФЛП 3 группы упрощенной системы должны уплатить только ЕСВ, а предельный срок подачи годовой декларации и закрытия финансовых обязательств наступит в феврале. Однако можно завершить все дела в январе, в частности отчитаться по 5% плюс заплатить ЕН и ВС за четвертый квартал.
Некоторые украинцы имеют льготы по уплате налогов. Речь идет о действующих военнослужащих, а также ФЛП, зарегистрированных на временно оккупированных территориях и в зонах ведения боевых действий.
Крайняя дата для отчетности
До 20 января физические лица-предприниматели также должны отправить в контролирующий орган Налоговый расчет (НР) с Приложением 1 по ЕСВ и Приложением 4ДФ за декабрь. Это касается только ФЛП, использующих наемный труд.
Отдельно следует упомянуть о НР с Приложением 4ДФ — его подают предприниматели, которые делают выплаты физическим лицам. Кстати, январь станет последним месяцем, когда представителям бизнеса придется отправлять месячный налоговый расчет. Далее нужно отчитаться в апреле за первый квартал 2026 года.
Напомним, представителей бизнеса ждет много нововведений в 2026 году. В частности увеличились суммы налогов для некоторых предпринимателей, а введение платежных терминалов для ФЛП 1 группы отсрочили.
Также мы писали, сколько ФЛП закрылись в Украине с начала 2025 года. Свою деятельность прекратили более 250 тыс. предпринимателей, чаще всего — из розничной торговли, ІТ и сферы индивидуальных услуг.
Читайте Новини.LIVE!