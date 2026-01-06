Суммы налогов для ФЛП в январе 2026 — когда крайние даты и кто может не платить

Деньги в руках и калькулятор. Фото: УНИАН

Физические лица-предприниматели должны вовремя уплатить налоги в январе 2026 года и отправить необходимые отчетные документы в контролирующий орган, иначе грозят штрафы. Плюс стоит знать, что в Украине ввели изменения в сроках подачи налогового расчета.

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович в собственном Telegram-канале.

Реклама

Читайте также:

Сроки уплаты налогов в январе

Поскольку в Украине выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум с 1 января 2026 года, то увеличились и размеры налоговых обязательств. Представители бизнеса 1 и 2 группы должны позаботиться об уплате таких сумм в текущем месяце:

единый социальный взнос за четвертый квартал — 5 280 грн до 19 января;

военный сбор — 864,70 грн до 20 января;

единый налог для ФЛП 1 группы — 332,80 грн до 20 января;

единый налог для ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн до 20 января.

ФЛП 3 группы упрощенной системы должны уплатить только ЕСВ, а предельный срок подачи годовой декларации и закрытия финансовых обязательств наступит в феврале. Однако можно завершить все дела в январе, в частности отчитаться по 5% плюс заплатить ЕН и ВС за четвертый квартал.

Некоторые украинцы имеют льготы по уплате налогов. Речь идет о действующих военнослужащих, а также ФЛП, зарегистрированных на временно оккупированных территориях и в зонах ведения боевых действий.

Крайняя дата для отчетности

До 20 января физические лица-предприниматели также должны отправить в контролирующий орган Налоговый расчет (НР) с Приложением 1 по ЕСВ и Приложением 4ДФ за декабрь. Это касается только ФЛП, использующих наемный труд.

Отдельно следует упомянуть о НР с Приложением 4ДФ — его подают предприниматели, которые делают выплаты физическим лицам. Кстати, январь станет последним месяцем, когда представителям бизнеса придется отправлять месячный налоговый расчет. Далее нужно отчитаться в апреле за первый квартал 2026 года.

Напомним, представителей бизнеса ждет много нововведений в 2026 году. В частности увеличились суммы налогов для некоторых предпринимателей, а введение платежных терминалов для ФЛП 1 группы отсрочили.

Также мы писали, сколько ФЛП закрылись в Украине с начала 2025 года. Свою деятельность прекратили более 250 тыс. предпринимателей, чаще всего — из розничной торговли, ІТ и сферы индивидуальных услуг.