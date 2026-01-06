Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыМодаПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Крайние даты для ФЛП в январе — когда нужно заплатить налоги

Крайние даты для ФЛП в январе — когда нужно заплатить налоги

Ua ru
Дата публикации 6 января 2026 10:05
Суммы налогов для ФЛП в январе 2026 — когда крайние даты и кто может не платить
Деньги в руках и калькулятор. Фото: УНИАН

Физические лица-предприниматели должны вовремя уплатить налоги в январе 2026 года и отправить необходимые отчетные документы в контролирующий орган, иначе грозят штрафы. Плюс стоит знать, что в Украине ввели изменения в сроках подачи налогового расчета.

Об этом рассказал налоговый консультант Михаил Смокович в собственном Telegram-канале.

Реклама
Читайте также:

Сроки уплаты налогов в январе

Поскольку в Украине выросли минимальная зарплата и прожиточный минимум с 1 января 2026 года, то увеличились и размеры налоговых обязательств. Представители бизнеса 1 и 2 группы должны позаботиться об уплате таких сумм в текущем месяце:

  • единый социальный взнос за четвертый квартал — 5 280 грн до 19 января;
  • военный сбор — 864,70 грн до 20 января;
  • единый налог для ФЛП 1 группы — 332,80 грн до 20 января;
  • единый налог для ФЛП 2 группы — 1 729,40 грн до 20 января.

ФЛП 3 группы упрощенной системы должны уплатить только ЕСВ, а предельный срок подачи годовой декларации и закрытия финансовых обязательств наступит в феврале. Однако можно завершить все дела в январе, в частности отчитаться по 5% плюс заплатить ЕН и ВС за четвертый квартал.

Некоторые украинцы имеют льготы по уплате налогов. Речь идет о действующих военнослужащих, а также ФЛП, зарегистрированных на временно оккупированных территориях и в зонах ведения боевых действий.

Крайняя дата для отчетности

До 20 января физические лица-предприниматели также должны отправить в контролирующий орган Налоговый расчет (НР) с Приложением 1 по ЕСВ и Приложением 4ДФ за декабрь. Это касается только ФЛП, использующих наемный труд.

Отдельно следует упомянуть о НР с Приложением 4ДФ — его подают предприниматели, которые делают выплаты физическим лицам. Кстати, январь станет последним месяцем, когда представителям бизнеса придется отправлять месячный налоговый расчет. Далее нужно отчитаться в апреле за первый квартал 2026 года.

Напомним, представителей бизнеса ждет много нововведений в 2026 году. В частности увеличились суммы налогов для некоторых предпринимателей, а введение платежных терминалов для ФЛП 1 группы отсрочили.

Также мы писали, сколько ФЛП закрылись в Украине с начала 2025 года. Свою деятельность прекратили более 250 тыс. предпринимателей, чаще всего — из розничной торговли, ІТ и сферы индивидуальных услуг.

декларация ФЛП налоги Налоговая служба предприниматели
Инна Диденко - Редактор экономических новостей
Автор:
Инна Диденко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации