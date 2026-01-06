Суми податків для ФОП у січні 2026 — коли крайні дати і хто може не платити

Гроші в руках і калькулятор. Фото: УНІАН

Фізичні особи-підприємці повинні вчасно сплатити податки у січні 2026 року і надіслати необідні звітні документи в контролюючий орган, інакше загрожують штрафи. Плюс варто знати, що в Україні запровадили зміни в термінах подання податкового розрахунку.

Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович у власному Telegram-каналі.

Терміни сплати податків у січні

Оскільки в Україні виросли мінімальна зарплата і прожитковий мінімум з 1 січня 2026 року, то збільшилися й розміри податкових зобов’язань. Представники бізнесу 1 та 2 групи мають подбати про сплату таких сум у поточному місяці:

єдиний соціальний внесок за четвертий квартал — 5 280 грн до 19 січня;

військовий збір — 864,70 грн до 20 січня;

єдиний податок для ФОП 1 групи — 332,80 грн до 20 січня;

єдиний податок для ФОП 2 групи — 1 729,40 грн до 20 січня.

ФОПи 3 групи спрощеної системи повинні сплатити лише ЄСВ, а граничний термін подання річної декларації та закриття фінансових зобов’язань настане у лютому. Однак можна завершити всі справи у січні, зокрема відзвітувати по 5% плюс заплатити ЄП і ВЗ за четвертий квартал.

Деякі українці мають пільги зі сплати податків. Йдеться про чинних військовослужбовців, а також ФОП, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях і в зонах ведення бойових дій.

Крайня дата для звітності

До 20 січня фізичні особи-підприємці також повинні відправити в контролюючий орган Податковий розрахунок (ПР) з Додатком 1 по ЄСВ та Додатком 4ДФ за грудень. Це стосується лише ФОП, які використовують найману працю.

Окремо слід згадати про ПР із Додатком 4ДФ — його подають підприємці, які роблять виплати фізичним особам. До речі, січень стане останнім місяцем, коли представникам бізнесу доведеться відправляти місячний податковий розрахунок. Далі потрібно звітувати у квітні за перший квартал 2026 року.

Нагадаємо, представників бізнесу чекає багато нововведень у 2026 році. Зокрема збільшилися суми податків для деяких підприємців, а запровадження платіжних терміналів для ФОП 1 групи відтермінували.

Також ми писали, скільки ФОП закрилися в Україні від початку 2025 року. Свою діяльність припинили понад 250 тис. підприємців, найчастіше — з роздрібної торгівлі, ІТ та сфери індивідуальних послуг.