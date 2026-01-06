Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Крайні дати для ФОП у січні — коли платити податки і звітувати

Крайні дати для ФОП у січні — коли платити податки і звітувати

Ua ru
Дата публікації: 6 січня 2026 10:05
Суми податків для ФОП у січні 2026 — коли крайні дати і хто може не платити
Гроші в руках і калькулятор. Фото: УНІАН

Фізичні особи-підприємці повинні вчасно сплатити податки у січні 2026 року і надіслати необідні звітні документи в контролюючий орган, інакше загрожують штрафи. Плюс варто знати, що в Україні запровадили зміни в термінах подання податкового розрахунку.

Про це розповів податковий консультант Михайло Смокович у власному Telegram-каналі.

Реклама
Читайте також:

Терміни сплати податків у січні

Оскільки в Україні виросли мінімальна зарплата і прожитковий мінімум з 1 січня 2026 року, то збільшилися й розміри податкових зобов’язань. Представники бізнесу 1 та 2 групи мають подбати про сплату таких сум у поточному місяці:

  • єдиний соціальний внесок за четвертий квартал — 5 280 грн до 19 січня;
  • військовий збір — 864,70 грн до 20 січня;
  • єдиний податок для ФОП 1 групи — 332,80 грн до 20 січня;
  • єдиний податок для ФОП 2 групи — 1 729,40 грн до 20 січня.

ФОПи 3 групи спрощеної системи повинні сплатити лише ЄСВ, а граничний термін подання річної декларації та закриття фінансових зобов’язань настане у лютому. Однак можна завершити всі справи у січні, зокрема відзвітувати по 5% плюс заплатити ЄП і ВЗ за четвертий квартал.

Деякі українці мають пільги зі сплати податків. Йдеться про чинних військовослужбовців, а також ФОП, зареєстрованих на тимчасово окупованих територіях і в зонах ведення бойових дій.

Крайня дата для звітності

До 20 січня фізичні особи-підприємці також повинні відправити в контролюючий орган Податковий розрахунок (ПР) з Додатком 1 по ЄСВ та Додатком 4ДФ за грудень. Це стосується лише ФОП, які використовують найману працю.

Окремо слід згадати про ПР із Додатком 4ДФ — його подають підприємці, які роблять виплати фізичним особам. До речі, січень стане останнім місяцем, коли представникам бізнесу доведеться відправляти місячний податковий розрахунок. Далі потрібно звітувати у квітні за перший квартал 2026 року.

Нагадаємо, представників бізнесу чекає багато нововведень у 2026 році. Зокрема збільшилися суми податків для деяких підприємців, а запровадження платіжних терміналів для ФОП 1 групи відтермінували.

Також ми писали, скільки ФОП закрилися в Україні від початку 2025 року. Свою діяльність припинили понад 250 тис. підприємців, найчастіше — з роздрібної торгівлі, ІТ та сфери індивідуальних послуг.

декларація ФОП податки Податкова служба підприємці
Інна Діденко - Редактор економічних новин
Автор:
Інна Діденко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації