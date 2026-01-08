Річна декларація ФОП — коли звітувати за 2025 рік і які штрафи загрожують

Дівчина з документами. Фото: Pexels

Вже в січні фізичні особи-підприємці повинні почати підготовку документів за підсумками 2025 року. До крайніх дат ФОП доведеться відзвітувати перед контролюючим органом про сплату єдиного податку, військового збору, єдиного соціального внеску тощо. Іншими словами, подати річну декларацію.

Про це йдеться у статті 49 Податкового кодексу України.

Коли треба подати річну декларацію

Ця звітність включає правильний підрахунок доходів підприємця у період з 1 січня по 31 грудня 2025 року. Необхідно врахувати комісії еквайрингу, звіритися з банківськими виписками та даними РРО/ПРРО, перевірити, чи не відбулося перевищення річного ліміту тощо.

У 2026 році представникам бізнесу необхідно відзвітувати перед Державною податковою службою до таких крайніх дат:

ФОП 1 та 2 групи — до 1 березня (річна декларація з єдиного податку);

ФОП 3 групи — до 9 лютого (декларація з ЄП за четвертий квартал);

ФОП на загальній системі — до 1 травня (декларація про доходи);

платники податку на додану вартість — до 20 числа наступного місяця (звітність з ПДВ).

Як розповів юрист Богдан Янків у власному блозі, декларація платника єдиного податку включає розрахунок ЄП та військового збору плюс Додаток 1 (по сплаті ЄСВ за себе). Підприємці на загальній системі подають звіт про майновий стан і доходи (з розрахунком ПДФО і ВЗ) плюс Додаток 1.

Хто може не звітувати у 2026

Деякі категорії фізичних осіб-підприємців можуть не відправляти в контролюючий орган регулярні звіти. Пільги передбачені для мобілізованих ФОП — чинних військових. Їм дозволено не сплачувати податки і не подавати декларації в період служби, а штрафи не нараховуються.

Також українське законодавство передбачило винятки для ФОП, які закрилися та подали ліквідаційну звітність. А певні платники з пільгою по єдиному соціальному внеску можуть не долучати до декларацій Додаток 1 (пенсіонери за віком, особи з інвалідністю та ін.).

За несвоєчасне подання, помилки в сумах та іншій інформації, використання застарілого бланку або свідоме ухилення від зобов’язання передбачена фінансова відповідальність — штраф у розмірі 340 грн. За повторне порушення протягом року санкція виросте до 1 020 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Державна податкова служба опублікувала план-графік проведення документальних перевірок ФОП та юридичних осіб. У 2026 році планують перевірити понад 4 тис. суб’єктів господарювання.

Також ми писали про головні податкові нововведення 2026 року. По-перше, виросли розміри фінансових зобов’язань. По-друге, для ФОП 1 групи відтермінували вимогу встановлення платіжного терміналу.