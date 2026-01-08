Видео
Україна
Видео

Главная Экономика ФЛП должны подать годовую декларацию — когда крайние даты в 2026

ФЛП должны подать годовую декларацию — когда крайние даты в 2026

Дата публикации 8 января 2026 09:10
Годовая декларация ФЛП — когда отчитываться за 2025 год и какие штрафы грозят
Девушка с документами. Фото: Pexels

Уже в январе физические лица-предприниматели должны начать подготовку документов по итогам 2025 года. До крайних дат ФЛП придется отчитаться перед контролирующим органом об уплате единого налога, военного сбора, единого социального взноса и т.д. Иными словами, подать годовую декларацию.

Об этом говорится в статье 49 Налогового кодекса Украины.

Читайте также:

Когда надо подать годовую декларацию

Эта отчетность включает правильный подсчет доходов предпринимателя в период с 1 января по 31 декабря 2025 года. Необходимо учесть комиссии эквайринга, свериться с банковскими выписками и данными РРО/ПРРО, проверить, не произошло ли превышение годового лимита и т.д.

В 2026 году представителям бизнеса необходимо отчитаться перед Государственной налоговой службой до таких крайних дат:

  • ФЛП 1 и 2 группы — до 1 марта (годовая декларация по единому налогу);
  • ФЛП 3 группы — до 9 февраля (декларация по ЕН за четвертый квартал);
  • ФЛП на общей системе — до 1 мая (декларация о доходах);
  • плательщики налога на добавленную стоимость — до 20 числа следующего месяца (отчетность по НДС).

Как рассказал юрист Богдан Янкив в собственном блоге, декларация плательщика единого налога включает расчет ЕН и военного сбора плюс Приложение 1 (по уплате ЕСВ за себя). Предприниматели на общей системе подают отчет об имущественном состоянии и доходах (с расчетом НДФЛ и ВС) плюс Приложение 1.

Кто может не отчитываться в 2026

Некоторые категории физических лиц-предпринимателей могут не отправлять в контролирующий орган регулярные отчеты. Льготы предусмотрены для мобилизованных ФЛП — действующих военных. Им разрешено не платить налоги и не подавать декларации в период службы, а штрафы не начисляются.

Также украинское законодательство предусмотрело исключения для ФЛП, которые закрылись и подали ликвидационную отчетность. А определенные плательщики с льготой по единому социальному взносу могут не приобщать к декларациям Приложение 1 (пенсионеры по возрасту, лица с инвалидностью и др.).

За несвоевременное представление, ошибки в суммах и другой информации, использование устаревшего бланка или сознательное уклонение от обязательства предусмотрена финансовая ответственность — штраф в размере 340 грн. За повторное нарушение в течение года санкция вырастет до 1 020 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Государственная налоговая служба опубликовала план-график проведения документальных проверок ФЛП и юридических лиц. В 2026 году планируют проверить более 4 тыс. субъектов хозяйствования.

Также мы писали о главных налоговых нововведениях 2026 года. Во-первых, выросли размеры финансовых обязательств. Во-вторых, для ФЛП 1 группы отсрочили требование установки платежного терминала.

декларация ФЛП Налоговая служба штрафы предприниматели
Инна Диденко - Редактор экономических новостей
Автор:
Инна Диденко
