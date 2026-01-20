РРО в 2026 году — кто не обязан использовать и может избежать штрафа

Регистратор расчетных операций. Фото: Pixabay

В 2026 году физические лица-предприниматели обязаны использовать регистратор расчетных операций в определенных законом случаях. Иначе ФЛП грозят финансовые взыскания в виде штрафов. Однако не всем субъектам хозяйствования придется установить РРО в ближайшее время.

Об этом говорится в законе № 265/95-ВР "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

РРО для ФЛП 1 группы

Расчетными считают не только операции с традиционной наличной оплатой или использованием POS-терминала, а большинство современных электронных способов приема платежей. Что касается ФЛП 1 группы единого налога, то они освобождены от обязанности устанавливать РРО.

Однако для этого надо вести деятельность без минимального отклонения от законодательных норм. То есть осуществлять розничную торговлю исключительно на рынке или предоставлять бытовые услуги, ориентированные только на население. А расширение каналов продаж приведет к смене группы и автоматической отмене льготы по РРО.

Регистратор для ФЛП 2 и 3 группы

Предприниматели на 2 и 3 группе упрощенной системы в 2026 году подпадают под правило обязательного применения регистраторов расчетных операций. Они должны установить РРО, если:

принимают наличные от клиентов;

получают оплату через POS-терминал;

принимают безналичные платежи через финансовых посредников (NovaPay, LiqPay и т.д.);

получают средства на счет, открытый не в банковском учреждении.

В то же время существует перечень случаев, когда физические лица-предприниматели имеют право вести деятельность без регистратора расчетных операций. Например, если предоставляют услуги дистанционно, то есть проводят онлайн-обучение или консультации.

Без РРО можно работать, получая деньги от клиентов непосредственно на банковский счет по реквизитам IBAN. Еще одно исключение из правил — организация оплаты через Укрпошту.

Эти примеры не содержат элемента приема платежей в понимании классической расчетной операции, поэтому не подпадают под требование по РРО.

Напомним, ФЛП должны платить единый социальный взнос, даже если не было прибыли. В 2026 году минимальный месячный платеж составляет 1 902,34 грн, а расходы за 12 месяцев составят 22 828,08 грн.

Также мы писали, что предпринимателям на едином налоге запретили вести охранную деятельность с 1 января 2026 года. ФЛП должны либо перевестись на общую систему, либо отказаться от соответствующих КВЭД.