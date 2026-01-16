Единый социальный взнос 2026 — сколько украинцам придется потратить за год

Документы и калькулятор. Фото: Pexels

Физические лица-предприниматели должны регулярно платить налоги, среди которых — единый социальный взнос (обязательный страховой платеж, который направляется на финансирование социальной сферы). В 2026 году минимальная сумма финансового взыскания выросла, так что не помешает узнать, какими будут расходы ФЛП и работодателей.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, сколько денег уйдет в украинцев на ЕСВ за весь 2026 год.

Минимальный размер ЕСВ

Единый социальный взнос должны платить все ФЛП за себя (кроме льготных категорий) и работодатели за наемных сотрудников. Сумма рассчитывается на основе актуальной минимальной зарплаты, установленной на 1 января календарного года.

В начале 2026-го МЗП находится на уровне 8 647 грн/мес., согласно Государственному бюджету. Минимальный платеж ЕСВ составляет 22% от этой суммы, то есть 1 902,34 грн. Предприниматели на упрощенной системе самостоятельно определяют размер единого социального взноса, однако обязаны регулярно вносить на счет минимальный платеж.

Несложно посчитать годовые расходы граждан Украины. За каждый квартал придется вносить минимум 5 707,02 грн, а в течение 2026 года общая сумма ЕСВ зафиксируется на уровне 22 828,08 грн.

Что касается максимальной базы начисления, то размер составляет 20 минимальных заработных плат. То есть ФЛП могут платить за себя до 38 046,80 в месяц, не более.

Льготная ставка ЕСВ

Согласно закону "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование", ставка ЕСВ для лиц с инвалидностью отличается от обычной и составляет 8,4%. Для работников базой начисления является официальная зарплата, больничные, декретные, а также вознаграждение за выполненные работы/оказанные услуги.

Получается, работодатель должен уплачивать за подчиненных с подтвержденной инвалидностью около 726 грн/мес. Квартальная сумма будет находиться на уровне не менее 2 178, годовая — 8 712 грн. Максимальная величина с 1 января — 14 544 грн/мес.

Напомним, родители двух и более детей до 18 лет могут получить налоговую социальную льготу и увеличить зарплату "на руки". В 2026 году предельный доход для льготы составляет 4 660 грн на каждого ребенка.

Также мы писали, что предпринимателям запретили заниматься охранной деятельностью с 1 января 2026 года. Речь идет именно о ФЛП на едином налоге. Придется отказаться от КВЭД или перейти на общую систему.