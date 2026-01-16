Єдиний соціальний внесок 2026 — скільки українцям доведеться витратити за рік

Документи і калькулятор. Фото: Pexels

Фізичні особи-підприємці повинні регулярно сплачувати податки, серед яких — єдиний соціальний внесок (обов'язковий страховий платіж, який спрямовується на фінансування соціальної сфери). У 2026 році мінімальна сума фінансового стягнення виросла, тож не завадить дізнатися, якими будуть витрати ФОПів і роботодавців.

Мінімальний розмір ЄСВ

Єдиний соціальний внесок повинні сплачувати всі ФОПи за себе (окрім пільгових категорій) та роботодавці за найманих працівників. Сума розраховується на основі актуальної мінімальної зарплати, встановленої на 1 січня календарного року.

На початку 2026-го МЗП перебуває на рівні 8 647 грн/міс., згідно з Державним бюджетом. Мінімальний платіж ЄСВ становить 22% від цієї суми, тобто 1 902,34 грн. Підприємці на спрощеній системі самостійно визначають розмір єдиного соціального внеску, однак зобов'язанні регулярно вносити на рахунок мінімальний платіж.

Нескладно порахувати річні витрати громадян України. За кожен квартал доведеться вносити щонайменше 5 707,02 грн, а протягом 2026 року загальна сума ЄСВ зафіксується на рівні 22 828,08 грн.

Що стосується максимальної бази нарахування, то розмір складає 20 мінімальних заробітних плат. Тобто ФОПи можуть сплачувати за себе до 38 046,80 на місяць, не більше.

Пільгова ставка ЄСВ

Згідно з законом "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", ставка ЄСВ для осіб з інвалідністю відрізняється від звичайної і становить 8,4%. Для працівників базою нарахування є офіційна зарплата, лікарняні, декретні, а також винагорода за виконані роботи/надані послуги.

Виходить, роботодавець повинен сплачувати за підлеглих із підтвердженою інвалідністю близько 726 грн/міс. Квартальна сума перебуватиме на рівні щонайменше 2 178, річна — 8 712 грн. Максимальна величина з 1 січня — 14 544 грн/міс.

Нагадаємо, батьки двох і більше дітей до 18 років можуть отримати податкову соціальну пільгу та збільшити зарплату "на руки". У 2026 році граничний дохід для пільги становить 4 660 грн на кожну дитину.

Також ми писали, що підприємцям заборонили займатися охоронною діяльністю з 1 січня 2026 року. Йдеться саме про ФОПів на єдиному податку. Доведеться відмовитися від КВЕДів або перейти на загальну систему.