Распространенные штрафы для ФЛП — за что придется заплатить сотни тысяч в 2026

Деньги в руках и калькулятор. Фото: УНИАН

В 2026 году физических лиц-предпринимателей ждут различные требования, например, по установлению обязательного РРО, своевременной уплаты налогов, ведению товарного учета и многого другого. Учитывая большое количество правил, неудивительно, что некоторые ФЛП забывают о них, вследствие чего вынуждены платить штрафные санкции.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о самых распространенных штрафах для ФЛП в 2026 году.

Штрафы за неуплату налогов

Согласно статье 122.1 Налогового кодекса Украины, нарушение сроков уплаты единого налога влечет за собой штраф в размере 50%, независимо от суммы долга. ФЛП 1 группы должны отдать 166,4 грн (из ставки 332,8 грн/мес.), ФЛП 2 группы — 864,7 грн (из ставки 1 729,4 грн/мес.).

Для представителей 3 группы санкция достигает 5% от погашенной суммы, если срок просрочки — до 30 календарных дней. В случае превышения штраф возрастает до 10%. Плюс не стоит забывать о пене, которая начисляется с первого дня для предпринимателей 1-2 группы.

Финансовое взыскание за уклонение от уплаты военного сбора аналогичное: 50% ставки, то есть 432,35 грн в 2026 году. А штрафы за неначисление единого социального взноса одинаковые для всех — 20% от суммы недоимки плюс пеня 0,1% за каждый день просрочки.

Штрафы за отсутствие РРО

Большинство предпринимателей должны использовать регистратор расчетных операций. До августа 2025 года действовал переходный период, когда санкции были уменьшены, однако по состоянию на январь 2026-го штраф за отсутствие РРО накладывают в полном размере.

По закону "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг" речь идет о таких финансовых взысканиях:

100% стоимости товаров — при первом нарушении;

150% — при каждом последующем нарушении.

Даже в рамках одной налоговой проверки можно столкнуться с обоими вариантами штрафов, поскольку контролирующий орган принимает во внимание все случаи невыдачи фискального чека.

Штраф за неоформленных сотрудников

Очень часто предприниматели, которые используют наемный труд, пытаются уменьшить налоговое давление путем неоформления рабочих или снижения реальной зарплаты в декларациях. Согласно статье 265 Кодекса законов о труде, подобные нарушения влекут наказание в виде десятикратного размера МЗП.

В 2026 году минимальная зарплата установлена на уровне 8 647 грн, следовательно, штраф достигает 86 470 грн. В случае повторного привлечения к ответственности придется заплатить втрое больше — 259 410 грн. Причем санкции накладывают отдельно за каждого неоформленного работника.

Напомним, в 2026 году активные ФЛП — клиенты ПриватБанка — не будут платить абонплату, если расходы с бизнес-карты составят более 15 000 грн в месяц. Банк отменит комиссию за внесение наличных и снизит тарифы.

Также мы писали, какие налоговые нововведения ждут физических лиц-предпринимателей в 2026 году. Правительство повысило минимальную зарплату и прожиточный минимум, что повлияло на размеры налогов для ФЛП 1 и 2 группы.