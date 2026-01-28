Штрафы для работодателей в феврале — из-за каких нарушений можно потерять сотни тысяч гривен

Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине изменились размеры штрафов за нарушение трудового законодательства. Многие санкции рассчитывают на основе минимальной зарплаты, которая выросла с 1 января 2026 года. Другими словами, работодатели должны платить больше в случае несоблюдения установленных требований.

Нарушения и штрафы прописаны в Кодексе законов о труде.

Штрафы для работодателей в феврале

Минимальная зарплата, согласно Государственному бюджету на 2026 год, составляет 8 647 грн. Во многих случаях для исчисления размера санкций за нарушение трудового законодательства используют именно эту сумму.

Распространенными среди украинских предпринимателей считаются штрафы за работу без надлежащего оформления сотрудников. Речь идет о фактическом допуске к выполнению обязанностей без трудового договора, выплате денег "в конверте" без уплаты ЕСВ и налогов.

Штраф составляет 10 МЗП за каждого работника, то есть 86 470 грн. А юридические лица и ФЛП 1-3 группы смогут обойтись предупреждением. Уже при повторном нарушении (в течение 2 лет) санкция увеличится до 30 МЗП — 259 410 грн.

Другие распространенные неправомерные действия работодателей включают:

просрочка зарплаты на месяц и более, выплата не в полном размере — 3 МЗП (25 941 грн);

нарушение минимальных государственных гарантий по оплате труда — 2 МЗП (17 294 грн);

несоблюдение гарантий и льгот для мобилизованных сотрудников — 4 МЗП (34 588 грн);

недопуск инспекторов Гоструда к проверке — от 3 МЗП (25 941 грн) до 16 МЗП (138 352 грн);

неправильный учет рабочего времени — 3 МЗП (25 941 грн);

другие нарушения трудового законодательства — 1 МЗП (8 647 грн) за каждый случай.

Как уменьшить размер штрафа

Полномочия налагать санкции на работодателей лежат на Государственной службе Украины по вопросам труда в соответствии со ст. 265 КЗоТ. Контролирующий орган может уменьшить финансовую нагрузку до 50% при одном условии — субъект хозяйствования заплатил половину суммы в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

В таком случае обязанность считается полностью выполненной. Конечно, уплата штрафа не освобождает предпринимателя от необходимости устранить все нарушения, ведь в случае повторного привлечения к ответственности потери будут гораздо больше.

Напомним, в феврале 2026 года гражданских штрафуют на 2 550-6 800 грн за ношение военной формы со знаками различия. Повторное нарушение в течение года влечет больший штраф или 40 часов общественных работ.

Также мы писали, что в Украине изменили сроки подачи кадровой отчетности. В 2026 году юридические лица и органы власти отчитываются ежемесячно, а ФЛП и самозанятые предприниматели — ежеквартально в течение 40 дней.