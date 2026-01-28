Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Расплата за нарушения — какие штрафы ждут работодателей в феврале

Расплата за нарушения — какие штрафы ждут работодателей в феврале

Ua ru
Дата публикации 28 января 2026 10:05
Штрафы для работодателей в феврале — из-за каких нарушений можно потерять сотни тысяч гривен
Деньги в руках. Фото: УНИАН

В Украине изменились размеры штрафов за нарушение трудового законодательства. Многие санкции рассчитывают на основе минимальной зарплаты, которая выросла с 1 января 2026 года. Другими словами, работодатели должны платить больше в случае несоблюдения установленных требований.

Нарушения и штрафы прописаны в Кодексе законов о труде.

Реклама
Читайте также:

Штрафы для работодателей в феврале

Минимальная зарплата, согласно Государственному бюджету на 2026 год, составляет 8 647 грн. Во многих случаях для исчисления размера санкций за нарушение трудового законодательства используют именно эту сумму.

Распространенными среди украинских предпринимателей считаются штрафы за работу без надлежащего оформления сотрудников. Речь идет о фактическом допуске к выполнению обязанностей без трудового договора, выплате денег "в конверте" без уплаты ЕСВ и налогов.

Штраф составляет 10 МЗП за каждого работника, то есть 86 470 грн. А юридические лица и ФЛП 1-3 группы смогут обойтись предупреждением. Уже при повторном нарушении (в течение 2 лет) санкция увеличится до 30 МЗП — 259 410 грн.

Другие распространенные неправомерные действия работодателей включают:

  • просрочка зарплаты на месяц и более, выплата не в полном размере — 3 МЗП (25 941 грн);
  • нарушение минимальных государственных гарантий по оплате труда — 2 МЗП (17 294 грн);
  • несоблюдение гарантий и льгот для мобилизованных сотрудников — 4 МЗП (34 588 грн);
  • недопуск инспекторов Гоструда к проверке — от 3 МЗП (25 941 грн) до 16 МЗП (138 352 грн);
  • неправильный учет рабочего времени — 3 МЗП (25 941 грн);
  • другие нарушения трудового законодательства — 1 МЗП (8 647 грн) за каждый случай.

Как уменьшить размер штрафа

Полномочия налагать санкции на работодателей лежат на Государственной службе Украины по вопросам труда в соответствии со ст. 265 КЗоТ. Контролирующий орган может уменьшить финансовую нагрузку до 50% при одном условии — субъект хозяйствования заплатил половину суммы в течение 10 банковских дней с момента получения постановления.

В таком случае обязанность считается полностью выполненной. Конечно, уплата штрафа не освобождает предпринимателя от необходимости устранить все нарушения, ведь в случае повторного привлечения к ответственности потери будут гораздо больше.

Напомним, в феврале 2026 года гражданских штрафуют на 2 550-6 800 грн за ношение военной формы со знаками различия. Повторное нарушение в течение года влечет больший штраф или 40 часов общественных работ.

Также мы писали, что в Украине изменили сроки подачи кадровой отчетности. В 2026 году юридические лица и органы власти отчитываются ежемесячно, а ФЛП и самозанятые предприниматели — ежеквартально в течение 40 дней.

работа штрафы сотрудники зарплата работодатели
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации