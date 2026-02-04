Роботодавців штрафують на 260 000 грн — кому загрожує покарання у лютому

Гроші в руках. Фото: Unsplash

В Україні передбачені немаленькі штрафи для роботодавців за недотримання вимог трудового законодавства. Одне з найбільш поширених порушень — ухилення від офіційного оформлення працівника, що дозволяє виплачувати гроші "в конверті" та ухилятися від податкового навантаження.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яке покарання загрожує за неоформлення найманих працівників у лютому 2026 року.

Великий штраф для роботодавців

Юридичних осіб можуть притягнути до відповідальності за статтею 265 Кодексу законів про працю. В разі фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту) передбачається штраф у десятикратному розмірі мінімальної зарплати.

Згідно з державним бюджетом на 2026 рік, МЗП з 1 січня становить 8 647 грн, отже санкція за неоформлену найману працю сягає 86 470 грн. А ФОПи можуть обійтися звичайним попередженням без необхідності витрачати власні фінанси.

Натомість якщо фізична особа-підприємець або інший роботодавець повторно порушить закон упродовж двох років, йому доведеться заплатити штраф у тридцятикратному розмірі мінімальної зарплати — 259 410 грн.

Що цікаво, вказана сума накопичується за кожну людину, яка працює неофіційно. Тобто навіть чотири неоформлені працівники потягнуть фінансову санкцію понад 1 млн гривень. Набагато вигідніше регулярно платити зарплати і податки, ніж один раз натрапити на перевірку контролюючого органу.

Адміністративне покарання для роботодавців

Окремо існує стаття 41 Кодексу про адміністративні правопорушення, яка встановлює відповідальність за відсутність трудового договору (контракту). Додатково посадових осіб на підприємствах і ФОП, які використовують найману працю, штрафують на 500-1000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Йдеться про суму в розмірі від 8 500 до 17 000 грн. У разі повторного недотримання законодавства протягом року загрожує санкція від 1000 до 2 000 неоподатковуваних мінімумів, що еквівалентно 17 000-34 000 грн.

Представники бізнесу в Україні нерідко наймають людей неофіційно, бо не хочуть сплачувати 18% податку на доходи фізичних осіб і 5% військового збору, особливо якщо зарплата на високому рівні. Проте ухилення від цього зобов’язання тягне суворе покарання, а Держпраці посилила контроль за підприємцями.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, власників домашніх тварин штрафують в Україні на немаленькі суми. Відповідальність загрожує за порушення правил утримання собак/котів і жорстоке поводження з чотирилапими улюбленцями.

Також ми писали, що в Україні цивільним заборонено носити військову форму зі знаками розрізнення. За недотримання правила передбачено штраф до 6 800 грн, конфіскацію форми або громадські роботи.