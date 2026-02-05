Етика службових осіб — які правила в Україні та що загрожує за порушення

Гроші в руках. Фото: УНІАН

Публічних службовців в Україні можуть штрафувати на великі суми за недотримання правил етичної поведінки під час виконання посадових обов’язків. Йдеться про порушення норм, чітко визначених у законодавстві. Наприклад, щодо спілкування з громадянами, ухвалення неупереджених рішень тощо.

Про це йдеться в розділі 5 закону "Про запобігання корупції".

Правила етичної поведінки службовців

Вимоги до поведінки поширюються на осіб, уповноважених до виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Йдеться про всіх публічних службовців, зокрема народних депутатів, військових посадовців, суддів, прокурорів, працівників поліції тощо.

Правила визначені статтями 38-42 закону "Про запобігання корупції". Від громадян України вимагають:

неухильно додержуватися загальноприйнятих етичних норм поведінки;

бути ввічливими у спілкуванні з цивільними, керівниками, колегами і підлеглими;

діяти виключно в інтересах держави або територіальної громади;

дотримуватися політичної нейтральності, уникати демонстрації власних політичних переконань або поглядів (не поширюється на виборних осіб);

діяти неупереджено, незважаючи на приватні інтереси, політичні погляди, ідеологічні, релігійні чи інші особисті переконання;

сумлінно, компетентно, вчасно, результативно і відповідально виконувати службові повноваження та професійні обов’язки;

не допускати зловживань, неефективного використання державної і комунальної власності;

не розголошувати і не використовувати конфіденційну інформацію, що стала відома у зв’язку з виконанням повноважень (крім випадків, встановлених законом);

утримуватися від виконання рішень чи доручень керівництва, якщо вони суперечать закону.

Ці вимоги встановлені для протидії корупції та мінімізації випадків службових зловживань. Адже в разі порушення правил етичної поведінки загрожують штрафні санкції.

Штрафи для службових осіб

Кодекс про адміністративні правопорушення містить главу 13-А, якою затверджена відповідальність за недотримання вимог, пов’язаних із корупцією.

Наприклад, стаття 172-7 встановила покарання за неповідомлення про наявність реального конфлікту інтересів, що впливає на неупередженість прийняття рішень та об’єктивність — штраф у розмірі від 1 700 до 3 400 грн. А дії чи ухвалення рішень в умовах конфлікту інтересів тягне санкцію в розмірі 3 400-6 800 грн.

Стаття 172-8 передбачає відповідальність за незаконне використання інформації, отриманої у зв’язку з виконанням службових повноважень — штраф від 1 700 до 2 550 грн. Якщо посадовець розголосив відомості про викривача корупції чи його близьких, фінансове стягнення досягне рівня 17 000-42 500 грн.

Нарешті, стаття 172-9 встановила покарання за невжиття заходів щодо протидії корупції — штраф у розмірі від 2 125 до 4 250 грн. Повторне притягнення до відповідальності протягом року збільшує санкцію до 4 250-6 800 грн.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, роботодавців в Україні штрафують на великі суми за порушення трудового законодавства. Наприклад, за неоформлення найманих працівників, видачу зарплати "в конвертах" тощо.

Також ми писали, що ДПС у 2026 році активізувала фактичні перевірки бізнесу, найчастіше виявляючи неоформлену працю та порушення роботи з РРО. Штрафи сягають 260 000 грн залежно від оподаткування.