Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Олимпиада Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Сбережения до 10 тыс. грн — как лучше хранить деньги в 2026 году

Сбережения до 10 тыс. грн — как лучше хранить деньги в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 6 февраля 2026 07:25
В наличных, валюте или в банке — как в 2026 году хранить сбережения до 10 тыс. грн
Деньги в конверте. Фото: УНИАН

В 2026 году вопрос защиты собственных денег остается актуальным для большинства украинцев. Рост цен, колебания курса валют и общая экономическая нестабильность заставляют людей внимательнее относиться к хранению средств и выбору финансовых инструментов.

О том, как лучше хранить сбережения до 10 тыс. грн в 2026 году, в комментарии журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал финансовый советник Иван Осипенко.

Реклама
Читайте также:

Как хранить сбережения, сумма которых не превышает 10 тыс. грн

По его словам, главная цель сбережений сегодня — не приумножение дохода, а сохранение покупательной способности денег и возможность быстро ими воспользоваться в случае необходимости.

Эксперт пояснил, что при небольшой сумме — до 10 тыс. грн, самым важным является простой и быстрый доступ к средствам.

"Самые распространенные варианты сбережений в размере такой суммы — это хранение части средств в наличной гривне для повседневных расходов, покупка небольшого количества иностранной валюты (доллар или евро), использование гривневой карты без долгосрочной блокировки средств", — отметил Осипенко.

Финансовый советник также добавил, что при сбережениях такого размера депозиты или инвестиционные инструменты обычно не дают ощутимого финансового эффекта, а потому надеяться на существенное приумножение капитала не стоит.

Сколько наличных иметь на один день блэкаута

Сумма наличных на день без света зависит от вашего образа жизни. Важно учесть:

  • сколько людей в семье;
  • есть ли дети в семье и их возраст;
  • где вы живете — в городе или селе.

В селах обычно тратят меньше, а в больших городах больше денег уходит на транспорт и услуги.

Чтобы посчитать нужную сумму, определите средние ежедневные расходы каждого члена семьи: еда, проезд, самое необходимое. Не забудьте о домашних животных — им тоже нужны корм и лекарства.

К общей сумме стоит добавить еще около трети про запас, на непредвиденные расходы. Так вы будете иметь достаточно денег, чтобы спокойно пережить один день блэкаута.

Ранее мы писали, что многие украинцы покупают доллары или евро не в банках, а на нелегальном рынке — у частных лиц. Такой способ кажется более выгодным, но он опасен, ведь есть риск получить поддельные деньги.

Также мы рассказывали, что термин "средний класс" часто употребляют в науке, но единого определения для него нет. Обычно к этой группе относят людей, которые зарабатывают больше, чем нужно для базовых расходов. Их доходов хватает не только на еду и жилье, но и на отдых, обучение или накопление денег.

деньги валюта финансы наличка сбережения финансовая грамотность
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации