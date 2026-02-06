В наличных, валюте или в банке — как в 2026 году хранить сбережения до 10 тыс. грн

Деньги в конверте. Фото: УНИАН

В 2026 году вопрос защиты собственных денег остается актуальным для большинства украинцев. Рост цен, колебания курса валют и общая экономическая нестабильность заставляют людей внимательнее относиться к хранению средств и выбору финансовых инструментов.

О том, как лучше хранить сбережения до 10 тыс. грн в 2026 году, в комментарии журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал финансовый советник Иван Осипенко.

Как хранить сбережения, сумма которых не превышает 10 тыс. грн

По его словам, главная цель сбережений сегодня — не приумножение дохода, а сохранение покупательной способности денег и возможность быстро ими воспользоваться в случае необходимости.

Эксперт пояснил, что при небольшой сумме — до 10 тыс. грн, самым важным является простой и быстрый доступ к средствам.

"Самые распространенные варианты сбережений в размере такой суммы — это хранение части средств в наличной гривне для повседневных расходов, покупка небольшого количества иностранной валюты (доллар или евро), использование гривневой карты без долгосрочной блокировки средств", — отметил Осипенко.

Финансовый советник также добавил, что при сбережениях такого размера депозиты или инвестиционные инструменты обычно не дают ощутимого финансового эффекта, а потому надеяться на существенное приумножение капитала не стоит.

Сколько наличных иметь на один день блэкаута

Сумма наличных на день без света зависит от вашего образа жизни. Важно учесть:

сколько людей в семье;

есть ли дети в семье и их возраст;

где вы живете — в городе или селе.

В селах обычно тратят меньше, а в больших городах больше денег уходит на транспорт и услуги.

Чтобы посчитать нужную сумму, определите средние ежедневные расходы каждого члена семьи: еда, проезд, самое необходимое. Не забудьте о домашних животных — им тоже нужны корм и лекарства.

К общей сумме стоит добавить еще около трети про запас, на непредвиденные расходы. Так вы будете иметь достаточно денег, чтобы спокойно пережить один день блэкаута.

