У готівці, валюті або в банку — як у 2026 році зберігати заощадження до 10 тис. грн

У 2026 році питання захисту власних грошей залишається актуальним для більшості українців. Зростання цін, коливання курсу валют і загальна економічна нестабільність змушують людей уважніше ставитися до зберігання коштів і вибору фінансових інструментів.

Про те, як краще зберігати заощадження до 10 тис. грн у 2026 році, у коментарі журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів фінансовий радник Іван Осипенко.

Як зберігати заощадження, сума яких не перевищує 10 тис. грн

За його словами, головна мета заощаджень сьогодні — не примноження доходу, а збереження купівельної спроможності грошей і можливість швидко ними скористатися в разі потреби.

Експерт пояснив, що за невеликої суми — до 10 тис. грн, найважливішим є простий і швидкий доступ до коштів.

"Найпоширеніші варіанти заощаджень у розмірі такої суми — це зберігання частини коштів у готівковій гривні для повсякденних витрат, купівля невеликої кількості іноземної валюти (долар або євро), використання гривневої картки без довгострокового блокування коштів", — зазначив Осипенко.

Фінансовий радник також додав, що при заощадженнях такого розміру депозити чи інвестиційні інструменти зазвичай не дають відчутного фінансового ефекту, а тому сподіватися на суттєве примноження капіталу не варто.

Скільки готівки мати на один день блекауту

Сума готівки на день без світла залежить від вашого способу життя. Важливо врахувати:

скільки людей у родині;

чи є діти в сім'ї та їхній вік;

де ви живете — у місті чи селі.

У селах зазвичай витрачають менше, а у великих містах більше грошей іде на транспорт і послуги.

Щоб порахувати потрібну суму, визначте середні щоденні витрати кожного члена сім'ї: їжа, проїзд, найнеобхідніше. Не забудьте про домашніх тварин — їм теж потрібні корм і ліки.

До загальної суми варто додати ще близько третини про запас, на непередбачені витрати. Так ви матимете достатньо грошей, щоб спокійно пережити один день блекауту.

