Главная Экономика Сколько нужно зарабатывать, чтоб считаться средним классом в 2026

Сколько нужно зарабатывать, чтоб считаться средним классом в 2026

Ua ru
Дата публикации 26 января 2026 12:10
Кто может считаться средним классом в Украине и какой доход для этого нужно иметь в 2026
Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Понятие "средний класс" часто используют экономисты и социологи, однако четких и единых критериев для него не существует. В целом к среднему классу относят людей, чей доход превышает расходы на минимальные потребности и позволяет не только платить за жилье и питание, но и тратить деньги на отдых, образование или сбережения.

О том, кого можно считать средним классом в Украине и сколько для этого нужно зарабатывать в 2026 году, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказала финансовый консультант Елена Коник.

Читайте также:

Кто считается средним классом в Украине

В Украине определить средний класс сложно из-за большой разницы в доходах между регионами и влияния войны на экономику.

"Средний класс в Украине формируется значительно уже, и уровень доходов, который позволяет уверенно назвать себя средним классом, значительно ниже в абсолютных показателях, но и имеет меньше покупательной способности", — отмечает финансовый консультант.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться средним классом в Украине в 2026 году

По словам Елены Коник, сейчас медианная заработная плата в Украине составляет около 25-26,5 тысячи гривен в месяц.

"Для отнесения себя к среднему классу доходы должны достигать, если смотреть исключительно на расчеты, примерно 30-35 тысяч гривен в месяц или выше, в зависимости от региона и возможностей покрывать расходы сверх базовых потребностей", — объясняет эксперт.

В то же время таких доходов часто недостаточно для ощущения финансовой стабильности из-за:

  • военного положения;
  • роста цен;
  • дополнительных рисков, в частности в энергетической сфере.

По мнению финансового консультанта, реальный уровень дохода, который позволяет украинцам чувствовать себя представителями среднего класса, сегодня составляет около 80-100 тысяч гривен в месяц.

Ранее мы писали, что средний класс — это люди с доходом выше минимального, которые зарабатывают достаточно, чтобы покрывать основные расходы, откладывать средства и могут позволить себе отдых. Его уровень отличается в зависимости от страны.

Также мы рассказывали, что украинцы в Польше могут получить карту побыту на срок до трех лет. Для оформления через работу человеку нужно подтвердить свой доход, который не может быть ниже минимальной зарплаты.

деньги доходы финансы сбережения зарплата
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
