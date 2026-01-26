Кто может считаться средним классом в Украине и какой доход для этого нужно иметь в 2026

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Понятие "средний класс" часто используют экономисты и социологи, однако четких и единых критериев для него не существует. В целом к среднему классу относят людей, чей доход превышает расходы на минимальные потребности и позволяет не только платить за жилье и питание, но и тратить деньги на отдых, образование или сбережения.

О том, кого можно считать средним классом в Украине и сколько для этого нужно зарабатывать в 2026 году, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказала финансовый консультант Елена Коник.

Кто считается средним классом в Украине

В Украине определить средний класс сложно из-за большой разницы в доходах между регионами и влияния войны на экономику.

"Средний класс в Украине формируется значительно уже, и уровень доходов, который позволяет уверенно назвать себя средним классом, значительно ниже в абсолютных показателях, но и имеет меньше покупательной способности", — отмечает финансовый консультант.

Сколько нужно зарабатывать, чтобы считаться средним классом в Украине в 2026 году

По словам Елены Коник, сейчас медианная заработная плата в Украине составляет около 25-26,5 тысячи гривен в месяц.

"Для отнесения себя к среднему классу доходы должны достигать, если смотреть исключительно на расчеты, примерно 30-35 тысяч гривен в месяц или выше, в зависимости от региона и возможностей покрывать расходы сверх базовых потребностей", — объясняет эксперт.

В то же время таких доходов часто недостаточно для ощущения финансовой стабильности из-за:

военного положения;

роста цен;

дополнительных рисков, в частности в энергетической сфере.

По мнению финансового консультанта, реальный уровень дохода, который позволяет украинцам чувствовать себя представителями среднего класса, сегодня составляет около 80-100 тысяч гривен в месяц.

