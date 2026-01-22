Доходы среднего класса в Германии — сколько нужно зарабатывать в 2026

Человек держит евро в руках. Фото: Новини.LIVE

Средний класс — это люди, которые имеют доходы выше минимального уровня, могут покрывать базовые расходы и могут позволить себе отдых, образование или сбережения. В каждой стране понятие среднего класса различается в зависимости от экономической ситуации и методов подсчета.

О том, кто считается средним классом в Германии и сколько нужно зарабатывать в 2026 году, чтобы входить в эту группу населения, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал работник рекрутингового агентства в Гамбурге Франк Шульц.

Кто считается средним классом в Германии

В Германии доходы среднего класса значительно выше, чем в Украине или Польше. По данным эксперта, в 2025 году средняя годовая зарплата в стране составляла около 50-52 тысяч евро до налогов (примерно 2 527 740 - 2 628 849 грн). Месячная зарплата колебалась на уровне:

4 200-4 300 евро брутто (от 212 330 грн);

2 800-3 000 евро (от 141 553 грн до 151 664 грн) — после уплаты налогов.

"Для одинокого человека в Германии порог принадлежности к среднему классу может находиться примерно в пределах 1850-3470 евро в месяц, в зависимости от размера домохозяйства, количества детей и места жительства", — отметил Шульц.

Он также добавил, что для семьи с детьми доход среднего класса может достигать около 10 тысяч евро (более полумиллиона гривен) в месяц после уплаты налогов.

На какие зарплаты могут рассчитывать работники в Германии в 2026 году

В 2026 году минимальная зарплата в Германии составит 12,8-13,2 евро в час, или около 2 300 евро в месяц до налогов (1 650 евро "чистыми").

Средняя зарплата прогнозируется на уровне 3 800-4 200 евро брутто в месяц, что после налогов дает примерно 2 700 евро. Размер доходов в Германии сильно зависит от профессии, региона, квалификации работника и знания языка.

