Главная Экономика Работа в Германии — на какие зарплаты можно рассчитывать в 2026

Работа в Германии — на какие зарплаты можно рассчитывать в 2026

Ua ru
Дата публикации 15 января 2026 07:15
Минимальная и средняя зарплата в Германии — сколько можно получать "чистыми" в 2026
Человек держит евро в руках. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на замедление экономики в некоторых секторах ЕС, немецкий рынок труда испытывает недостаток работников. Особенно это касается физического и социального труда, а также технических специальностей.

О том, сколько можно зарабатывать в Германии в 2026 году, журналистке сайта Новини.LIVE рассказал работник рекрутингового агентства в Гамбурге Франк Шульц.

Эксперт пояснил, что старение населения и нехватка квалифицированных работников поддерживают высокий спрос на иностранных специалистов, в частности из Украины. Благодаря временной защите украинцы могут работать в Германии без стандартной рабочей визы, что делает их более доступными для работодателей.

"Для украинцев важным фактором остается временная защита, которая позволяет работать без классической рабочей визы, а также упрощенный доступ к рынку труда по сравнению с гражданами третьих стран", — подчеркивает Шульц.

Аналитики прогнозируют, что в 2026 году уровень безработицы в Германии будет оставаться низким, а потребность в работниках будет превышать их предложение во многих отраслях. Это связано с:

  • нехваткой молодых специалистов;
  • увеличением числа пенсионеров;
  • ростом спроса на работников в сфере ухода, логистики и инженерии.

Какие зарплаты предлагают работникам в Германии в 2026 году

Минимальная зарплата прогнозируется на уровне 12,8-13,2 евро брутто в час, что примерно равно 2 300 евро в месяц до налогов и 1 650 евро "чистыми".

"Средняя зарплата по стране в 2026 году ожидается на уровне 3800-4200 евро в месяц без учета налогов, и до 2700 евро уже с уплатой всех необходимых платежей", — подчеркнул Шульц.

По его словам, все зависит от профессии, региона и уровня квалификации

От чего сильно зависит уровень зарплат в Германии

Эксперт подчеркнул, что знание языка критически важно:

  1. Украинцы с уровнем A1-A2 могут работать только на физически тяжелых и низкооплачиваемых должностях.
  2. Для стабильной работы и более высокой зарплаты нужен уровень B1-B2.

"Тем, кто хочет оставаться в стране и получать более высокую зарплату, нужно сдать экзамен на знание языка на уровне B1-B2. Это откроет доступ к более стабильным и лучше оплачиваемым вакансиям", — пояснил в комментарии журналистке Насте Рейн рекрутер Франк Шульц

В общем, в 2026 году, Германия остается страной возможностей для тех, кто готов работать и учить язык.

Ранее мы писали, что в 2026 году украинцам, которые хотят получить второе гражданство, придется выполнить ряд условий. Например, для натурализации в Германии нужно долго легально жить в стране на основе разрешения или вида, но это не единственное требование для получения паспорта.

Также мы рассказывали, что Германия остается популярной для работы украинцев. Несмотря на замедление экономики в некоторых сферах ЕС, там до сих пор не хватает работников. Особенно нужны люди для физического труда, социальной сферы, промышленности и технических специальностей.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
