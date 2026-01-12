Работа в Германии — каких специалистов ищут и сколько готовы платить в 2026 году

Человек держит евро в руках. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году Германия остается одной из самых привлекательных стран для трудоустройства украинцев. Несмотря на замедление экономики в отдельных отраслях ЕС, немецкие работодатели и дальше испытывают острую нехватку кадров. Наибольший спрос — на работников физического труда, в социальной сфере, промышленности и технических профессиях.

О том, какие профессии будут наиболее востребованными в Германии в 2026 году, журналистке сайта Новини.LIVE Насте Рейн рассказал работник рекрутингового агентства в Гамбурге Франк Шульц.

Каких работников будут искать в Германии в 2026 году

Эксперт назвал основные направления, где украинцам чаще всего предлагают работу:

Логистика и перевозки

В Германии активно ищут комплектовщиков, упаковщиков и водителей. Большинство вакансий сосредоточены в крупных логистических центрах и сфере онлайн-торговли.

Зарплата: 2300-2800 евро до уплаты налогов.

Строительство и технические специальности

Спрос стабильно высокий на разнорабочих, электриков, сантехников и сварщиков. Уровень оплаты зависит от опыта и квалификации.

Зарплата: 2800-3800 евро до налогообложения.

Уход за пожилыми людьми и медицина

Постоянно требуются сиделки, медработники и ассистенты в домах престарелых. Для работы в этой сфере обязательно знание немецкого языка минимум на уровне B1.

Зарплата: 2500-3500 евро без учета налогов.

Промышленность и заводы

Работа на производственных линиях физически сложная, но часто предусматривает доплаты, бонусы и сменный график.

Зарплата: 2400-3200 евро до уплаты налогов.

IT и инженерия

Программисты, системные администраторы и инженеры остаются среди самых высокооплачиваемых иностранных специалистов в Германии.

Зарплата: 4500-6500 евро до налогообложения.

Что влияет на уровень дохода украинцев в Германии

По словам эксперта, знание немецкого языка существенно влияет на зарплату и карьерные возможности.

"В 2026 году без знания языка или с уровнем A1-A2 украинцы будут работать по специальностям, требующим физической выносливости, однако не являются высокооплачиваемыми. Поэтому обязательно тем, кто хочет оставаться в стране и получать более высокую зарплату, нужно сдать экзамен на знание языка на уровне B1-B2", — отмечает Шульц.

По его словам, тем, кто планирует долгосрочно работать в Германии, инвестировать время в изучение языка — это один из ключевых факторов успешного трудоустройства.

Ранее мы писали, что в 2026 году многие работники в Германии, в том числе и граждане Украины, будут получать более высокие доходы. Причиной этого стало решение повысить минимальную заработную плату по всей стране.

Также мы рассказывали, что украинцам, которые планируют получить второе гражданство в 2026 году, придется выполнить ряд требований. Так, для получения немецкого паспорта необходимо в течение нескольких лет законно проживать в стране, имея официальное разрешение на пребывание. Однако длительное проживание — лишь одно из условий, которые нужно выполнить.