Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Робота в Німеччині — на яких спеціалістів буде попит у 2026 році

Робота в Німеччині — на яких спеціалістів буде попит у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 12 січня 2026 12:10
Робота в Німеччині — яких фахівців шукають та скільки готові платити у 2026 році
Людина тримає євро в руках. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році Німеччина залишається однією з найпривабливіших країн для працевлаштування українців. Попри уповільнення економіки в окремих галузях ЄС, німецькі роботодавці й далі відчувають гостру нестачу кадрів. Найбільший попит — на працівників фізичної праці, у соціальній сфері, промисловості та технічних професіях.

Про те, які професії будуть найбільш затребуваними у Німеччині у 2026 році, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів працівник рекрутингового агентства у Гамбурзі Франк Шульц.

Реклама
Читайте також:

Яких працівників шукатимуть в Німеччині у 2026 році

Експерт назвав основні напрями, де українцям найчастіше пропонують роботу:

  • Логістика та перевезення

У Німеччині активно шукають комплектувальників, пакувальників і водіїв. Більшість вакансій зосереджені у великих логістичних центрах та сфері онлайн-торгівлі.

Зарплата: 2300–2800 євро до сплати податків.

  • Будівництво та технічні спеціальності

Попит стабільно високий на різноробочих, електриків, сантехніків і зварювальників. Рівень оплати залежить від досвіду та кваліфікації.

Зарплата: 2800–3800 євро до оподаткування.

  • Догляд за літніми людьми та медицина

Постійно потрібні доглядальники, медпрацівники та асистенти в будинках для людей похилого віку. Для роботи у цій сфері обов’язкове знання німецької мови щонайменше на рівні B1.

Зарплата: 2500–3500 євро без урахування податків.

  • Промисловість і заводи

Робота на виробничих лініях фізично складна, але часто передбачає доплати, бонуси та змінний графік.

Зарплата: 2400–3200 євро до сплати податків.

  • IT та інженерія

Програмісти, системні адміністратори й інженери залишаються серед найбільш високооплачуваних іноземних фахівців у Німеччині.

Зарплата: 4500–6500 євро до оподаткування.

Що впливає на рівень доходу українців в Німеччині

За словами експерта, знання німецької мови суттєво впливає на зарплату та кар’єрні можливості. 

"У 2026 році без знання мови або з рівнем A1-A2 українці працюватимуть за спеціальностями, що вимагають фізичної витривалості, однак не є високооплачувані. Тому обов'язково тим, хто хоче залишатися в країні і отримувати вищу зарплату, потрібно скласти іспит на знання мови на рівні B1-B2", — зазначає Шульц.

За його словами, тим, хто планує довгостроково працювати в Німеччині, інвестувати час у вивчення мови — це один із ключових чинників успішного працевлаштування.

Раніше ми писали, що у 2026 році багато працівників у Німеччині, зокрема й громадяни України, отримуватимуть вищі доходи. Причиною цього стало рішення підвищити мінімальну заробітну плату по всій країні.

Також ми розповідали, що українцям, які планують отримати друге громадянство у 2026 році, доведеться виконати низку вимог. Так, для отримання німецького паспорта необхідно протягом кількох років законно проживати в країні, маючи офіційний дозвіл на перебування. Проте тривале проживання — лише одна з умов, які потрібно виконати.

Німеччина зарплати робота професії заробіток
Юлія Ляхова - Керівниця відділу економічних новин
Автор:
Юлія Ляхова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації