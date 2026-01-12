Робота в Німеччині — яких фахівців шукають та скільки готові платити у 2026 році

Людина тримає євро в руках. Фото: Новини.LIVE

У 2026 році Німеччина залишається однією з найпривабливіших країн для працевлаштування українців. Попри уповільнення економіки в окремих галузях ЄС, німецькі роботодавці й далі відчувають гостру нестачу кадрів. Найбільший попит — на працівників фізичної праці, у соціальній сфері, промисловості та технічних професіях.

Про те, які професії будуть найбільш затребуваними у Німеччині у 2026 році, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів працівник рекрутингового агентства у Гамбурзі Франк Шульц.

Яких працівників шукатимуть в Німеччині у 2026 році

Експерт назвав основні напрями, де українцям найчастіше пропонують роботу:

Логістика та перевезення

У Німеччині активно шукають комплектувальників, пакувальників і водіїв. Більшість вакансій зосереджені у великих логістичних центрах та сфері онлайн-торгівлі.

Зарплата: 2300–2800 євро до сплати податків.

Будівництво та технічні спеціальності

Попит стабільно високий на різноробочих, електриків, сантехніків і зварювальників. Рівень оплати залежить від досвіду та кваліфікації.

Зарплата: 2800–3800 євро до оподаткування.

Догляд за літніми людьми та медицина

Постійно потрібні доглядальники, медпрацівники та асистенти в будинках для людей похилого віку. Для роботи у цій сфері обов’язкове знання німецької мови щонайменше на рівні B1.

Зарплата: 2500–3500 євро без урахування податків.

Промисловість і заводи

Робота на виробничих лініях фізично складна, але часто передбачає доплати, бонуси та змінний графік.

Зарплата: 2400–3200 євро до сплати податків.

IT та інженерія

Програмісти, системні адміністратори й інженери залишаються серед найбільш високооплачуваних іноземних фахівців у Німеччині.

Зарплата: 4500–6500 євро до оподаткування.

Що впливає на рівень доходу українців в Німеччині

За словами експерта, знання німецької мови суттєво впливає на зарплату та кар’єрні можливості.

"У 2026 році без знання мови або з рівнем A1-A2 українці працюватимуть за спеціальностями, що вимагають фізичної витривалості, однак не є високооплачувані. Тому обов'язково тим, хто хоче залишатися в країні і отримувати вищу зарплату, потрібно скласти іспит на знання мови на рівні B1-B2", — зазначає Шульц.

За його словами, тим, хто планує довгостроково працювати в Німеччині, інвестувати час у вивчення мови — це один із ключових чинників успішного працевлаштування.

Раніше ми писали, що у 2026 році багато працівників у Німеччині, зокрема й громадяни України, отримуватимуть вищі доходи. Причиною цього стало рішення підвищити мінімальну заробітну плату по всій країні.

Також ми розповідали, що українцям, які планують отримати друге громадянство у 2026 році, доведеться виконати низку вимог. Так, для отримання німецького паспорта необхідно протягом кількох років законно проживати в країні, маючи офіційний дозвіл на перебування. Проте тривале проживання — лише одна з умов, які потрібно виконати.