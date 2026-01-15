Мінімальна та середня зарплата у Німеччині — скільки можна отримувати “чистими” у 2026

Робота в Німеччині — на які зарплати можна розраховувати у 2026
Попри уповільнення економіки в деяких секторах ЄС, німецький ринок праці відчуває нестачу робітників. Особливо це стосується фізичної та соціальної праці, а також технічних спеціальностей.
Про те, скільки можна заробляти в Німеччині у 2026 році, журналістці сайту Новини.LIVE розповів працівник рекрутингового агентства у Гамбурзі Франк Шульц.
Чому Німеччина залишається привабливою країною для працевлаштування українців
Експерт пояснив, що старіння населення та брак кваліфікованих працівників підтримують високий попит на іноземних фахівців, зокрема з України. Завдяки тимчасовому захисту українці можуть працювати в Німеччині без стандартної робочої візи, що робить їх більш доступними для роботодавців.
"Для українців важливим фактором залишається тимчасовий захист, який дозволяє працювати без класичної робочої візи, а також спрощений доступ до ринку праці порівняно з громадянами третіх країн", — підкреслює Шульц.
Аналітики прогнозують, що у 2026 році рівень безробіття в Німеччині залишатиметься низьким, а потреба у працівниках перевищуватиме їхню пропозицію у багатьох галузях. Це пов’язано з:
- браком молодих спеціалістів;
- збільшенням числа пенсіонерів;
- зростанням попиту на працівників у сфері догляду, логістики та інженерії.
Які зарплати пропонують працівникам в Німеччині у 2026 році
Мінімальна зарплата прогнозується на рівні 12,8–13,2 євро брутто за годину, що приблизно дорівнює 2 300 євро на місяць до податків та 1 650 євро "чистими".
"Середня зарплата по країні у 2026 році очікується на рівні 3800-4200 євро на місяць без урахування податків, і до 2700 євро вже зі сплатою всіх необхідних платежів", — наголосив Шульц.
За його словами, все залежить від професії, регіону та рівня кваліфікації
Від чого сильно залежить рівень зарплат в Німеччині
Експерт підкреслив, що знання мови критично важливе:
- Українці з рівнем A1–A2 можуть працювати лише на фізично важких та низькооплачуваних посадах.
- Для стабільної роботи та вищої зарплати потрібен рівень B1–B2.
"Тим, хто хоче залишатися в країні і отримувати вищу зарплату, потрібно скласти іспит на знання мови на рівні B1-B2. Це відкриє доступ до стабільніших і краще оплачуваних вакансій", — пояснив у коментарі журналістці Насті Рейн рекрутер Франк Шульц
Загалом, у 2026 році, Німеччина залишається країною можливостей для тих, хто готовий працювати й вчити мову.
