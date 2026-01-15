Відео
Головна Економіка Робота в Німеччині — на які зарплати можна розраховувати у 2026

Робота в Німеччині — на які зарплати можна розраховувати у 2026

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 07:15
Мінімальна та середня зарплата у Німеччині — скільки можна отримувати “чистими” у 2026
Людина тримає євро в руках. Фото: Новини.LIVE

Попри уповільнення економіки в деяких секторах ЄС, німецький ринок праці відчуває нестачу робітників. Особливо це стосується фізичної та соціальної праці, а також технічних спеціальностей.

Про те, скільки можна заробляти в Німеччині у 2026 році, журналістці сайту Новини.LIVE розповів працівник рекрутингового агентства у Гамбурзі Франк Шульц.

Читайте також:

Чому Німеччина залишається привабливою країною для працевлаштування українців

Експерт пояснив, що старіння населення та брак кваліфікованих працівників підтримують високий попит на іноземних фахівців, зокрема з України. Завдяки тимчасовому захисту українці можуть працювати в Німеччині без стандартної робочої візи, що робить їх більш доступними для роботодавців.

"Для українців важливим фактором залишається тимчасовий захист, який дозволяє працювати без класичної робочої візи, а також спрощений доступ до ринку праці порівняно з громадянами третіх країн", — підкреслює Шульц.

Аналітики прогнозують, що у 2026 році рівень безробіття в Німеччині залишатиметься низьким, а потреба у працівниках перевищуватиме їхню пропозицію у багатьох галузях. Це пов’язано з: 

  • браком молодих спеціалістів;
  • збільшенням числа пенсіонерів;
  • зростанням попиту на працівників у сфері догляду, логістики та інженерії. 

Які зарплати пропонують працівникам в Німеччині у 2026 році

Мінімальна зарплата прогнозується на рівні 12,8–13,2 євро брутто за годину, що приблизно дорівнює 2 300 євро на місяць до податків та 1 650 євро "чистими".

"Середня зарплата по країні у 2026 році очікується на рівні 3800-4200 євро на місяць без урахування податків, і до 2700 євро вже зі сплатою всіх необхідних платежів", — наголосив Шульц.

За його словами, все залежить від професії, регіону та рівня кваліфікації

Від чого сильно залежить рівень зарплат в Німеччині

Експерт підкреслив, що знання мови критично важливе:

  1. Українці з рівнем A1–A2 можуть працювати лише на фізично важких та низькооплачуваних посадах.
  2. Для стабільної роботи та вищої зарплати потрібен рівень B1–B2.

"Тим, хто хоче залишатися в країні і отримувати вищу зарплату, потрібно скласти іспит на знання мови на рівні B1-B2. Це відкриє доступ до стабільніших і краще оплачуваних вакансій", — пояснив у коментарі журналістці Насті Рейн рекрутер Франк Шульц

Загалом, у 2026 році, Німеччина залишається країною можливостей для тих, хто готовий працювати й вчити мову.

Раніше ми писали, що у 2026 році українцям, які хочуть отримати друге громадянство, доведеться виконати низку умов. Наприклад, для натуралізації в Німеччині потрібно довго легально жити в країні на основі дозволу або посвідки, але це не єдина вимога для отримання паспорта.

Також ми розповідали, що Німеччина залишається популярною для роботи українців. Попри уповільнення економіки в деяких сферах ЄС, там досі бракує працівників. Особливо потрібні люди для фізичної праці, соціальної сфери, промисловості та технічних спеціальностей.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
