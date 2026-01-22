Доходи середнього класу в Німеччині — скільки потрібно заробляти у 2026

Людина тримає євро в руках. Фото: Новини.LIVE

Середній клас — це люди, які мають доходи вище мінімального рівня, можуть покривати базові витрати та дозволяти собі відпочинок, освіту або накопичення. В кожній країні поняття середнього класу різниться залежно від економічної ситуації та методів підрахунку.

Про те, хто вважається середнім класом в Німеччині та скільки потрібно заробляти у 2026 році, щоб входити до цієї групи населення, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповів працівник рекрутингового агентства у Гамбурзі Франк Шульц.

Хто вважається середнім класом в Німеччині

У Німеччині доходи середнього класу значно вищі, ніж в Україні чи Польщі. За даними експерта, у 2025 році середня річна зарплата в країні становила близько 50–52 тисяч євро до податків (приблизно 2 527 740 – 2 628 849 грн). Місячна зарплата коливалася на рівні:

4 200–4 300 євро брутто (від 212 330 грн);

2 800–3 000 євро (від 141 553 грн до 151 664 грн) — після сплати податків.

"Для самотньої людини в Німеччині поріг належності до середнього класу може знаходитися приблизно в межах 1850-3470 євро на місяць, залежно від розміру домогосподарства, кількості дітей та місця проживання", — зазначив Шульц.

Він також додав, що для родини з дітьми дохід середнього класу може досягати близько 10 тисяч євро (понад пів мільйона гривень) на місяць після сплати податків.

На які зарплати можуть розраховувати працівники в Німеччині у 2026 році

У 2026 році мінімальна зарплата в Німеччині становитиме 12,8–13,2 євро за годину, або близько 2 300 євро на місяць до податків (1 650 євро "чистими").

Середня зарплата прогнозується на рівні 3 800–4 200 євро брутто на місяць, що після податків дає приблизно 2 700 євро. Розмір доходів у Німеччині сильно залежить від професії, регіону, кваліфікації працівника та знання мови.

