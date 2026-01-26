Відео
Скільки потрібно заробляти, щоб вважатись середнім класом у 2026

Скільки потрібно заробляти, щоб вважатись середнім класом у 2026

Ua ru
Дата публікації: 26 січня 2026 12:10
Хто може вважатись середнім класом в Україні та який дохід для цього потрібно мати у 2026
Людина тримає гроші в руках. Фото: Новини.LIVE

Поняття "середній клас" часто використовують економісти та соціологи, однак чітких і єдиних критеріїв для нього не існує. Загалом до середнього класу відносять людей, чий дохід перевищує витрати на мінімальні потреби та дозволяє не лише платити за житло й харчування, а й витрачати гроші на відпочинок, освіту або заощадження.

Про те, кого можна вважати середнім класом в Україні та скільки для цього потрібно заробляти у 2026 році, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповіла фінансова консультантка Олена Коник.

Хто вважається середнім класом в Україні

В Україні визначити середній клас складно через велику різницю в доходах між регіонами та вплив війни на економіку. 

"Середній клас в Україні формується значно вужче, і рівень доходів, який дозволяє впевнено назвати себе середнім класом, значно нижчий у абсолютних показниках, але й має менше купівельної спроможності", — зазначає фінансова консультантка.

Скільки потрібно заробляти, щоб вважатись середнім класом в Україні у 2026 році

За словами Олени Коник, нині медіанна заробітна плата в Україні становить близько 25–26,5 тисячі гривень на місяць.

"Для віднесення себе до середнього класу доходи повинні сягати, якщо дивитися виключно на розрахунки, приблизно 30-35 тисяч гривень на місяць або вище, залежно від регіону та можливостей покривати витрати понад базові потреби", — пояснює експерт.

Водночас таких доходів часто недостатньо для відчуття фінансової стабільності через: 

  • воєнний стан;
  • зростання цін;
  • додаткові ризики, зокрема в енергетичній сфері.

На думку фінансової консультантки, реальний рівень доходу, який дозволяє українцям почуватися представниками середнього класу, сьогодні становить близько 80–100 тисяч гривень на місяць.

Раніше ми писали, що середній клас — це люди з доходом вище мінімального, які заробляють достатньо, щоб покривати основні витрати, відкладати кошти та можуть дозволити собі відпочинок. Його рівень відрізняється залежно від країни.

Також ми розповідали, що українці в Польщі можуть отримати карту побиту на термін до трьох років. Для оформлення через роботу людині потрібно підтвердити свій дохід, який не може бути нижчим за мінімальну зарплату.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
