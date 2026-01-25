Скільки потрібно заробляти, щоб вважатись середнім класом в Польщі у 2026 році

Купюри номіналом “100 злотих”. Фото: Pexels

Поняття "середній клас" часто використовують економісти та соціологи, але чітких і однакових критеріїв для всіх країн не існує. Загалом до середнього класу відносять людей, які заробляють більше, ніж потрібно для базового виживання, і можуть дозволити собі не лише обов’язкові витрати.

Про те, хто вважається середнім класом в Польщі та скільки потрібно заробляти у 2026 році, щоб належати до цієї категорії населення, журналістці сайту Новини.LIVE Насті Рейн розповіла фінансова експертка з Польщі Марта Камінська.

Як визначають середній клас

Найчастіше приналежність до середнього класу визначають за рівнем доходів домогосподарства. За міжнародною практикою, це доходи в межах від приблизно від 75% до 150–200% від медіанного рівня після сплати податків.

Однак важливий не лише розмір зарплати. До середнього класу також часто зараховують людей, які мають:

стабільну роботу;

фінансові заощадження;

доступ до якісної медицини та освіти;

можливістю якісно проводити дозвілля.

Саме сукупність цих факторів формує відповідний соціальний статус.

Хто належить до середнього класу в Польщі

За словами Камінської, у Польщі критерії середнього класу також базуються на медіанному доході. За даними на 2025 рік, медіанна зарплата в країні становить близько 7 000 злотих на місяць до оподаткування, що приблизно дорівнює 84 800 грн.

Експертка зазначає, що нижня межа доходів середнього класу починається приблизно з 4 700–5 250 злотих (56-63 тис. грн) на місяць і може сягати близько 12 000 злотих (понад 145 тис. грн). За такими показниками понад половина населення Польщі формально належить до середнього класу.

"Однак ці номінальні цифри не враховують різні витрати на життя у великих і малих містах Польщі, де вартість оренди житла, харчування і комунальних послуг може значно відрізнятися", — зазначає фінансистка.

Тому навіть за відносно високих доходів значна частина коштів може йти на щоденні потреби.

