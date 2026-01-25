Відео
Головна Економіка Мінімалка у лютому — на яку суму розраховувати українцям

Мінімалка у лютому — на яку суму розраховувати українцям

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 07:15
Мінімальна зарплата у 2026 році — яку суму українці отримають на картку уже в лютому
Людина рахує гроші. Фото: УНІАН

З 1 січня 2026 року в Україні було встановлено новий розмір мінімальної зарплати. Цей показник є базовим і впливає на рівень оплати праці, розмір податків, єдиного соціального внеску, штрафів за порушення трудового законодавства, а також на граничні доходи фізичних осіб-підприємців.

Про те, яку суму отримають на картки українці з мінімальною зарплатою у лютому 2026 року, зазначається в законі "Про Державний бюджет України на 2026 рік".

Розмір мінімальної зарплати у 2026 році

Відповідно до закону про Держбюджет-2026, мінімальна заробітна плата встановлена:

  • у погодинному розмірі — 52 грн;
  • у місячному розмірі — 8 647 грн.
Мінімалка у лютому — на яку суму розраховувати українцям - фото 1
Розмір мінімалки у 2026 році. Фото: Скриншот/ДПС

Ці суми є обов’язковими для роботодавців усіх форм власності. Згідно із Законом України "Про оплату праці", за умови повного відпрацювання місячної норми робочого часу заробітна плата працівника з 1 січня 2026 року не може бути нижчою за 8 647 грн.

Якщо фактично нарахована зарплата є меншою за мінімальну, роботодавець зобов’язаний здійснити відповідну доплату. У разі неповного робочого місяця оплата праці проводиться пропорційно до фактично відпрацьованого часу.

Скільки українці отримають "на руки" у лютому

З мінімальної заробітної плати утримуються обов’язкові податки:

  • військовий збір (5%) — 432,35 грн;
  • податок на доходи фізичних осіб (18%) — 1 556,46 грн.

Таким чином, після сплати податків працівник отримає 6 658,19 грн чистого доходу.

На що впливає розмір мінімальної зарплати 

Розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) також прив’язаний до мінімальної зарплати. У 2026 році максимальна база для нарахування ЄСВ становить 20 мінімальних зарплат.

Основні показники ЄСВ з 1 січня 2026 року:

  • мінімальний страховий внесок — 1 902,34 грн (22% від мінімальної зарплати);
  • максимальна база нарахування ЄСВ — 172 940 грн;
  • максимальний ЄСВ за ставкою 22% — 38 046,80 грн;
  • максимальний ЄСВ за ставкою 8,41% — 14 544,25 грн.
Мінімалка у лютому — на яку суму розраховувати українцям - фото 2
Розмір ЄСВ у 2026 році. Фото: Скриншот/ДПС

Обов’язок сплати ЄСВ із мінімальної зарплати стосується працівників за основним місцем роботи та не поширюється на осіб з інвалідністю.

Розмір фінансової відповідальності роботодавців напряму залежить від мінімальної зарплати, чинної на момент виявлення порушення. З 1 січня 2026 року передбачені такі штрафи:

  • за використання праці неоформлених працівників — 86 470 грн за кожного працівника;
  • за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — 17 294 грн за кожного працівника;
  • за виплату зарплати без нарахування ЄСВ або порушення строків її виплати — 25 941 грн.

За інші порушення трудового законодавства роботодавцю доведеться заплатити 8 647 грн штрафу.

Раніше ми писали, що в Україні люди віком від 65 років отримують підвищену мінімальну пенсію. Держава гарантує, що виплати для цієї вікової групи не будуть меншими за встановлений мінімум, який було підвищено з 1 січня 2026 року.

Також ми розповідали, що у 2026 році мінімальна зарплата зросла у багатьох європейських країнах. Зміни зачепили й ті держави, де зараз працює найбільше українців — зокрема Польщу, Німеччину та Чехію.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
