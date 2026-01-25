Мінімальна зарплата у 2026 році — яку суму українці отримають на картку уже в лютому

Мінімалка у лютому — на яку суму розраховувати українцям
З 1 січня 2026 року в Україні було встановлено новий розмір мінімальної зарплати. Цей показник є базовим і впливає на рівень оплати праці, розмір податків, єдиного соціального внеску, штрафів за порушення трудового законодавства, а також на граничні доходи фізичних осіб-підприємців.
Про те, яку суму отримають на картки українці з мінімальною зарплатою у лютому 2026 року, зазначається в законі "Про Державний бюджет України на 2026 рік".
Розмір мінімальної зарплати у 2026 році
Відповідно до закону про Держбюджет-2026, мінімальна заробітна плата встановлена:
- у погодинному розмірі — 52 грн;
- у місячному розмірі — 8 647 грн.
Ці суми є обов’язковими для роботодавців усіх форм власності. Згідно із Законом України "Про оплату праці", за умови повного відпрацювання місячної норми робочого часу заробітна плата працівника з 1 січня 2026 року не може бути нижчою за 8 647 грн.
Якщо фактично нарахована зарплата є меншою за мінімальну, роботодавець зобов’язаний здійснити відповідну доплату. У разі неповного робочого місяця оплата праці проводиться пропорційно до фактично відпрацьованого часу.
Скільки українці отримають "на руки" у лютому
З мінімальної заробітної плати утримуються обов’язкові податки:
- військовий збір (5%) — 432,35 грн;
- податок на доходи фізичних осіб (18%) — 1 556,46 грн.
Таким чином, після сплати податків працівник отримає 6 658,19 грн чистого доходу.
На що впливає розмір мінімальної зарплати
Розмір єдиного соціального внеску (ЄСВ) також прив’язаний до мінімальної зарплати. У 2026 році максимальна база для нарахування ЄСВ становить 20 мінімальних зарплат.
Основні показники ЄСВ з 1 січня 2026 року:
- мінімальний страховий внесок — 1 902,34 грн (22% від мінімальної зарплати);
- максимальна база нарахування ЄСВ — 172 940 грн;
- максимальний ЄСВ за ставкою 22% — 38 046,80 грн;
- максимальний ЄСВ за ставкою 8,41% — 14 544,25 грн.
Обов’язок сплати ЄСВ із мінімальної зарплати стосується працівників за основним місцем роботи та не поширюється на осіб з інвалідністю.
Розмір фінансової відповідальності роботодавців напряму залежить від мінімальної зарплати, чинної на момент виявлення порушення. З 1 січня 2026 року передбачені такі штрафи:
- за використання праці неоформлених працівників — 86 470 грн за кожного працівника;
- за недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці — 17 294 грн за кожного працівника;
- за виплату зарплати без нарахування ЄСВ або порушення строків її виплати — 25 941 грн.
За інші порушення трудового законодавства роботодавцю доведеться заплатити 8 647 грн штрафу.
Раніше ми писали, що в Україні люди віком від 65 років отримують підвищену мінімальну пенсію. Держава гарантує, що виплати для цієї вікової групи не будуть меншими за встановлений мінімум, який було підвищено з 1 січня 2026 року.
Також ми розповідали, що у 2026 році мінімальна зарплата зросла у багатьох європейських країнах. Зміни зачепили й ті держави, де зараз працює найбільше українців — зокрема Польщу, Німеччину та Чехію.
